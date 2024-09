A Szahara évente átlagosan kevesebb mint 25 milliméter csapadékot kap, most több száz százalékkal meghaladta ezt az értéket. Az előrejelzések szerint a következő hetekben is folytatódhat az esőzés, ami évtizedek óta nem látott jelenség a térségben. A szakértők szerint az esőzések oka az Intertropikus Konvergencia Zóna elmozdulása, amely általában az Egyenlítő mentén húzódik, és jelentős csapadékot hoz a trópusi területekre. Most azonban ez a zóna északabbra tolódott, és ezzel a Szahara egyes részeire is esőt hozott.

Ez az esemény nemcsak a helyi ökoszisztémára lehet hatással, hanem globális szinten is jelezheti az éghajlati változások mértékét. A tudósok folyamatosan figyelik a helyzetet, hogy jobban megértsék az ilyen anomáliák okait és következményeit. A Szaharában tapasztalható rendkívüli esőzések figyelmeztetésként szolgálhatnak az éghajlatváltozásra és annak globális hatásaira. A forró, száraz idő hazánkban várhatóan szeptember első hetében is kitart, a mostani előrejelzések szerint talán szeptember második hetében várható kis enyhülés.