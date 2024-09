Prepubertás korban, 10-12 éves kor között az iskolai élethelyzete is változik a gyermeknek, felső tagozatos lesz, ami további változásokat hoz az életébe. Ilyenkor még „se nem kicsik, se nem nagyok” mind az iskolában, mind otthon. Ez sok konfliktust szülhet, második dackorszakukat is élhetik ilyenkor, és nagy empátiára és kompromisszumkészségre van mellettük szükség. Ezekben a helyzetekben is a következetesség lehet a legjobb megoldás, mondja.

A szakember kitér arra is: megalapozott vizsgálatok bizonyítják, hogy az érzelmi intelligenciára épülő képességek a fontosak a kiemelkedő teljesítmény szempontjából, nem az IQ szint. Az EQ, vagyis érzelmi intelligencia folyamatosan bővül, alakul és fejleszthető. Ha gyermekkorban segítünk a gyermekeknek feldolgozni a düh, frusztráció és szorongás érzését, akkor ezek feldolgozása, megoldása és a módszerei hatékonyan épülnek be, állítja Horváth Anna.

Szülőként hogyan lehet fejleszteni a gyermek érzelmi intelligenciáját? Mivel

a gyermekek ebben a korban nagyon mintakövetők, és elsődlegesen szüleik szolgálnak mintaként, így érdemes odafigyelni arra, hogy a szülők merjenek nyíltan beszélni az érzéseikről. Fogalmazzák meg, mit éreznek egy-egy szituációban, és próbálják gyermekeik érzéseit is azonosítani. Helyezzétek fókuszba az önismeretet, hisz a viselkedésük, érzelmi reakciójuk is mintaként szolgál gyermekük számára. Játsszanak sokat gyermekeikkel, szerepjátékokat és olyan játékokat is, ahol lehetőségük van érzelmeik kifejezésére. Ahelyett, hogy a gyermeküket minősítenék vagy utasítanák, magyarázzanak meg neki dolgokat. Például: „Nagyon fáradt vagyok az egész napos munkától, ezért most zavar a hangos éneklés, szeretném, ha most nem énekelnénk, csak később.” Mindig vegyék komolyan gyermekeik érzéseit! Segítsetek nekik az érzelem megnevezésében, megismerésében, és ne kicsinyeljék le az érzéseiket. Figyeljetek oda, hogy ilyen helyzetben is megnyugtatóan beszéljenek vele. Részletek a Fiatal Családosok Klubja Családi Tudástárában.