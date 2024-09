Dr. Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) elnöke a vadon élő és háziállatokat is érintő veszettség témáját érintette először: 2021 áprilisában az EU elfogadta Magyarország veszettség-mentességének státuszát. 2022 őszén három veszett rókát találtak Szabolcsban; 2023-ban 16 igazolt esetet regisztráltak – 10 rókát, 3 kutyát, egy kóbor macskát és két szarvasmarhát. Az idén eddig 16 esetnél tartanak – nem lehetünk tehát nyugodtak. A foganatosított intézkedésektől, lakossági tájékoztatóktól is a veszettség visszaszorulását várják, mondta. A nyugat-nílusi lázról is beszélt: az idén eddig 33 esetben igazolták Magyarországon. Ausztria Magyarországhoz közeli területein – Burgenlandban és Alsó-Ausztriában is – jelentős nyugat-nílusi láz járvánnyal kell megküzdeniük kollégáiknak. A lovakat megbetegítő fertőző kevésvérűség, majd az antibiotikum-felhasználás is témát adott.

Dr. Szinesi András, a Magyar Állatorvosi Kamara Pannon Területi Szervezet elnöke a Tolnay-emlékülésről elmondta, a kari egységet, szolidaritást és összefogást is kifejezi. Állandóan változó világunkban változik a gyógyítás iránt igény: az állatorvos lassan egy jó pszichológussal is felér, jegyezte meg. Pozitívumként értékelte, hogy az állatorvosi egyetem az idén rekordszámú hallgatót vett fel. Dr. Szieberth Gergely, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének elnöke kiemelte: állatorvosként a szakma mellett a társadalmi szerepvállalásra is nagy szükség van. Virág János, Lukácsháza polgármestere a település nevében köszöntötte a tanácskozás résztvevőit.

Tolnay Sándor-díjat vehetett át az idén államalapításunk ünnepén Nagy István agrárminisztertől Horváthné dr. Sélley Erzsébet, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályának nyugalmazott vezetője, nyugalmazott megyei főállatorvos. Az eseményen külön gratuláltak neki.