Megkérdeztünk két érintettet, akik látták az Orbán Viktor kormányfő bejelentése nyomán született posztot, hogy mit jelent a 13. havi nyugdíj számukra.

Nyugdíj kifizetés - öröm, amikor hozza a postás

Fotó: MW-archív

Dröszler Tamás (72) elmondta: - Nagyon örül - igaz, meg sem fordult a fejében, hogy elvennék -, jól jön az a 13. havi nyugdíj az év elején; igaz, még jobb volt, amikor decemberben adták a nyugdíjat, mert akkor a karácsonyi vásárlásokban segített. A 13. havi nyugdíjból tudnak egy kicsit többet költeni a családra – gyerekekre, unokákra -, nagyobb ajándékokat tudnak venni és rendszerint meghívják őket vacsorára.

Berta Gyula (70) úgy fogalmazott: - Minden talált pénz jó! A 13. havi nyugdíj minden évben februárban jön, a nyugdíjasok, így ők is, ezt belekalkulálják már az éves költségvetésükbe. - Ez nekünk a biztonsági tartalék. Nem költjük el, hanem félretesszük, az enyémet is, a feleségemét is. Hetven évesek elmúltunk, sosem tudni, mit hoz az élet, gyógyszer kell, kórházba kerülhetünk, egyre több egészségügyi probléma merül fel. A feleségemnek most a szemével vannak gondjai, nekem új fogakra van szükségem. Ezért jó, ha félre tudunk tenni. Mi nem költjük el a 13. havi nyugdíjat soha, ebből van tartalékunk.