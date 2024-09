A hőmérőre néz, összehúzza magán a köntöst és létrát visz a gardróbhoz. A lehalászott kötött ruhához harisnyát húz elő a fiók mélyéről, és már a használaton kívüli cipők szekrényéhez tart, amikor belé költözik az “így nem lesz jó” érzés. Szeptember közepét írunk, a pántos ruháknak még ott a nyoma a bőrön, és egyébként is: hova tűnt a kedvenc kiscipős, blézeres idő? Végül a blúz alá atlétát, a felsőre kardigánt választ, és csak reméli: a vékony nadrágot ellensúlyozza majd a hosszított ballonkabát. Hányszor hallotta gyermekkorában: az időjárás, és nem a naptár szerint öltözünk. Most pedig itt van, és igyekszik elhitetni magával az ellenkezőjét. A végén még sikerül. Nem is szól a gyerekre, megint titokzoknit húzott a farmerhez.