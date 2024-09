A tárlat az „Évszázadokon át – Nagytilaj öröksége” címet viseli, megvalósítása során a szervező Nagytilaj Község Önkormányzat célja az volt, hogy hitelesen bemutassák a település múltját, melyben kiemelkedő a régészeti és az épített örökség.

Helytörténeti kiállításon a nagytilaji örökség

Több ezer éves a Nagytilaj múltja

- Itt nem csupán pár száz, hanem több ezer évről beszélhetünk: a község területén már az őskor embere is megjelent, amit a kiállításon látható, első vitrinben elhelyezett régészeti tárgyak is bizonyítanak. Aratáshoz használt pattintott kőpengék, kőbalta, a szövést segítő orsógomb, tárolóedények darabjai – az akkori mindennapi élethez hozzátartozó eszközök repítenek vissza bennünket az időben – tudtuk meg Torma Péter régésztechnikustól, aki hozzátette: az épen megmaradt kőbaltát Horváthné Kántor Klára polgármester asszony és férje, Horváth Béla szolgáltatták be a múzeumnak a lelőhely pontos megjelölésével.

Az örökség része egy őskori kőbalta is, amit Horváth Béla és felesége, Horváthné Kántor Klára találtak a földjükön szántás közben

Megkérdeztük a polgármesterasszonyt, hogyan találták az őskori kőbaltát?

Horváthné Kántor Klára érdeklődésünkre elmondta: - A mi családunk szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. Még a 90-es években történt, hogy szántás közben kifordult a földből ez a csiszolt kődarab. Láttuk, hogy nagyon régi, de hogy őskori, arra nem gondoltunk. Teljes egészében megvan, mi is, a múzeumi szakemberek is csak csodálják, örömködnek, hogy van ilyen – fogalmazott a polgármester.

Pénzérmék, szíjveretek, ruhakapcsok a római korból

- Torma Péter azt is elmondta, a régészeti feltárások során a Római Birodalom jelenlétét is megtalálták Nagytilajban a kutatók, ugyanis a Savaria Múzeumtól kölcsönzött tárgyak között pénzérmék, szíjveretek, ruhakapcsoló tűk árulkodnak az ekkori időszakról.

pénzérmék,

szíjveretek,

ruhakapcsoló tűk

árulkodnak az ekkori időszakról. A római örökség után, nagyobb korszakként a Honfoglalást követő Árpádok korát is bemutatja a tárlat. Ekkori alapítású lehet ugyanis a falu határában rejlő pusztatemplom, amelyre a négy éve elkezdett kutatás legfőképpen irányult.

Mészkődarabok,

téglatörmelék,

fémtárgyak,

edénydarabok

mutatják és bizonyítják az egyházi épület létét, amelyet a történelem során többször is felújítottak és bővítettek.