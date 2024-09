Mint megtudtuk, a bélyegkiállításon széleskörű és magas színvonalú gyűjteményeket láthatunk majd, a bélyeggyűjtés minden területéről mutatnak be a kiállítók anyagot. A látogatók számára katalógus is készül, ami segítséget nyújt majd abban, hogy hol mit láthatnak, a bélyeggyűjtéssel kapcsolatos bemutatkozó cikkek pedig sok érdekes információt közölnek az olvasóival.

A Hunfila 2024 Sárvár I. rangú Országos Bélyegkiállítás megnyitója szeptember 20-án, pénteken lesz, 15 órakor a Sárvár Arénában, amikor is forgalomba helyezik a Sárvárról készült új bélyegeket, melyeket Elekes Attila André grafikusművész tervezett és amiket a kihelyezett postahivatalban már fel is adhatnak a látogatók. A szombati ifjúsági nappal a fiatalokat célozzák meg, lesz egyebek mellett rajzpályázat és azt is megtanulhatják, hogyan kell megcímezni egy levelet.

- A szervezés jól halad, csupán már csak néhány gyakorlati kérdésben kellett egyeztetni – mondta el Polgár László, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége elnöke, aki azt is elmondta, a program nem csak bélyeggyűjtőknek szól. A fő érdekesség a kiállítás lesz, ahol kétféle kiállítási anyagot, egy versenykiállítás és egy bemutató kiállítást láthatnak. Közel hetven kiállító, több ezer bélyegét csodálhatják meg a kilátogatók.

Kondora István, Sárvár polgármestere elmondta, komplex szervezési munkálatokon vannak túl, melynek eredményeképp színvonalas program várja a 97. bélyegkiállítás látogatóit. Fontos mozzanat lesz, hogy Sárvárral kapcsolatos bélyegeket is kiadnak, melyhez a sárváriak adták az alap ötleteket: a város történetét és a mai világunkat is bemutatják a bélyegek. Ezek mellett a Szegedi Pénzverdében kibocsátott érmeket is bemutatják.