V. Németh Zsolt is köszöntötte a jelenlévőket majd az egészségmegőrzés fontosságáról beszélt. - Boldogságunk kilencedtized része az egészségünkön múlik. Erre a kérdésre Jánosházán most egy nagyon gyakorlatias lépéssel feleltek: felújították az Egészségházat, nem csak beszéltek az egészségmegőrzés fontosságáról, de arról is gondoskodtak, hogy a pályázat segítségével ehhez modern és méltó körülményeket biztosítsanak – fogalmazott az államtitkár. Mint elmondta, egy sikeres együttműködés eredménye a megújult orvosi rendelő és Jánosháza eddigi beruházásaiban a törődés mozzanata volt számára a legfontosabb, ezt is viszi innen magával innen példaként.