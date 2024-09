Hallomás után szelektálók és oltási potyautasok

És sorolja a védőoltással kapcsolatos lehetséges ellenállás okait.

– Vannak, akik az oltások mellékhatásától félnek, pedig a bejelentett oltást követő nem kívánatos események aránya 0,01 százalék, ami ezt a félelmet nem támasztja alá. Jellemző az elutasítás téves információ miatt is. Ilyen volt az MMR oltás és a hepatitis B elleni védőoltás elutasítása is; előbbit autizmus, utóbbit sclerosis multiplex előidézésével vádolták. Az összefüggést ugyan megcáfolták, de Angliában 54 százalékra esett vissza az MMR oltás, Magyarországon pedig több szülő nem engedte beoltani gyermekét hepatitis B ellen. Előfordul csoportos elutasítás is: Nyugat-Európában az MMR oltás elutasítása miatt egyes alapítványi iskolákban kanyarójárvány lépett fel. Súlyos szövődménye lehet az agyvelőgyulladás. Ritka a védőoltások általános elutasítása. Gyakoribb, hogy a szülő hallomás alapján szelektál az oltások közül: bizonyos oltásokba beleegyezik, másokat elutasít, vagy későbbi életkorban szeretné beadatni. Ismétlődő érv a halasztásra az is, hogy még gyenge a gyermek immunrendszere, hadd erősödjön. Nem vetődik fel, hogy mi történne, ha a védőoltástól is megóvott gyermek igazi betegséget kap. Az elutasítás egyszerű érzelmi oka ilyenkor az, hogy nem akarja, hogy megszúrják a gyermekét. Az „oltási potyautas” szülő pedig úgy vélekedik, hogy mivel a többi gyermek úgyis oltott, a sajátját nem fenyegeti veszély, ezért nincs is szükség az oltásra.