- Korábban tagja voltam a győri, a tatai, a soproni KÉSZ csoportnak – kezdte dr. Szalai Gábor. – Pozitív élmények értek. Azt tapasztaltam, akik ehhez a közösséghez tartoznak, aktívabban, tudatosabban gyakorolták a vallásukat. Lelkipásztorként az inspirált abban, hogy Bükön is hozzunk létre ez csoportot. Többekkel beszélgettem, lelkesedéssel fogadták a gondolatot. Elindult a folyamat, végül 2023 nyarán alakult meg hivatalosan a KÉSZ csoport. Mára elértük, hogy harminc fős tagságunk lett.

A plébános felidézte, mi mindet tettek az elmúlt esztendőben. Hangversenyeket tartottak a Szent Kelemen templomban. A bükfürdői ökumenikus kápolnát is bevonták, megszólították a fürdő vendégeit, többen is mentek. Zarándoklatokat tartottak. A fiatalabb tagokkal felkeresték a felvidéki Esterházy János államférfi sírját. A művelődési házban is voltak programok. Előadást tartott Szűcs Sándor teológus, generációkutató. Dr. Eördögh István nyugalmazott egyetemi tanár, a Trianonhoz vezető útról adott elő ismertetést. Felkeresték a nagycenki Széchenyi Mauzóleumot, ahol az idegenvezető a helyi születésű, a soproni KÉSZ csoport elnöke, dr. Brummer Krisztán volt. A templomban augusztus elején kedves vendéget, Fekete Szabolcs, szombathelyi segédpüspököt fogadtak.

- A város és a városvezetés pozitívan áll a csoporthoz – folytatta dr. Szalai Gábor. – A tagjaink folyamatosan adnak ötleteket, ezeket megbeszéljük, majd egyeztetjük az országos vezetéssel. A KÉSZ harminc évvel ezelőtt Csanád Béla alapította. A programjaink nyitottak, azokra mindenkit várunk. Szívesen fogadjuk a leendő tagjainkat, nagy örömükre csatlakoztak hozzánk a helyi evangélikus közösségtől.