Ágh Péter országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, köszöntetett mondott az önkénteseknek a júniusi választások idején nyújtott támogatásukért. Mint mondta a legerősebb és legszervezettebb politikai közösséget Észak-Vasban továbbra is a Fidesz jelenti. Kőszegen es Sárváron indultak jelöltjeik az önkormányzati választáson, és meg is tartottak a többségüket. A választóknak megfelelve továbbra is azon lesznek, hogy alázattal és szorgalommal szolgálják az itt élőket. - A jövőben is összeköt minket az a szeretet és tenniakarás, amit ezért a térségért érzünk - zárta gondolatait Ágh Péter az évadnyitón.

Majtényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és házigazdaként Kondora István polgármester is köszönetet mondott a segítőknek. Ezt követően a világ előtt álló kihívásokat vette sorra Király Tamás kérdéseire válaszolva Georg Spöttle.