Az egykor 26 fős osztályból 12 fő tudott megjelenni a hajdani Kemenesmagasi Általános Iskola ebédlőjében megrendezett ötvenéves osztálytalálkozón. Ennyi idő elteltével sajnos már az emlékezés is szerepet kap. Elsőként az egykori osztálytársak osztályfőnökükről emlékeztek meg – virágcsokorral, mécsessel. Emellett egy-egy mécses égett az elhunyt tanáraikért is.

Az egykori osztálytársak tablójukkal is lefotózkodtak az ötvenéves osztálytalálkozón.

Fotó: VN/Sebestyén Zoltán

A találkozón névsor szerint mindenki elmondta, hogy mi történt az elmúlt – 15 évvel ezelőtti - találkozó óta vele, a központi téma természetesen a nyugdíjazás és az unokák voltak. Amikor az elhunyt osztálytársak neve került sorra, akkor róluk is egy-egy mécsessel emlékezett meg a közösség. A több mint kétórás beszélgetés után megnézték a mostani iskolát… - Sok-sok emlék jött itt is elő… Milyen volt? Mi változott? - mesélte Sebestyén Zoltánné, aki azt is elmondta, az estebédet többórás vidám, emlékező együttlét követte. Megfogadták, hogy gyakrabban össze fognak ezután jönni.