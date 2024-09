Történelmi esemény - így értékelte köszöntőjében Pup József váti polgármester az óvoda megnyitását. Emlékeztetett: az egyház szerepvállalása először a településen működő felső tagozatos iskola bezárása kapcsán merült fel. Ágh Péter országgyűlési képviselő kezdeményezte az egyházmegye megkeresését, egyeztetett erről Székely János megyéspüspökkel, aki később megbeszéléseket folytatott azokkal a települési vezetőkkel, ahonnan diákok tanulnak az iskolában.

Gagyi Levente vasi képviselő, aki köszöntőt mondott, dr. Székely János megyés püspök és Pup József igazgató az óvoda megnyitóján

Fotó: Unger Tamás

Az egyházmegye jelezte szándékát. a következő, tehát 2025-2026-os tanévben átvenné a váti iskola működtetését. Gyerekek nélkül viszont nincs iskola sem. Váton még soha nem volt óvoda, mondta Pup József, aki köszönetet mondott Székely Jánosnak az intézmény megalapításért, a szülőknek, hogy hittek abban, hogy lesz óvoda a faluban és beíratták gyermekeiket az intézménybe.

Minőségi óvoda nyitotta meg kapuit

Nemrég még arról kellett gondolkodni, hogy bezár az iskola, most pedig már ezt a problémát túlszárnyalva, az új óvoda megnyitásának örülhetünk, mondta köszöntőjében Gagyi Levente vas vármegyei képviselő , aki Ágh Péter országgyűlési képviselő üdvözletét is tolmácsolta a megjelenteknek.

Ágh Péter lapunk megkeresésére úgy fogalmazott: köszönettel tartozunk Székely János megyéspüspöknek és a Szombathelyi Egyházmegyének, hogy tevékeny szerepet vállalt abban, hogy új perspektívák nyíljanak az itteni gyerekek előtt.

Egy minőségi óvoda nyitotta meg kapuit.

Szeretném kifejezni a hálámat polgármester úrnak is, aki sokat tett mindezért. Közös munkánk újabb állomása lesz az a játszótér, amit a héten avatnak.

Taródi-Molnár Bettina az óvoda vezetője köszöntőjében úgy fogalmazott: az intézmény nemcsak egy épület, hanem egy álom megvalósulása is, amelyért sokan sokféleképpen dolgoztak és munkájukkal hozzájárultak. Az intézmény vezetője is köszönetet mondott a szülőknek, akik gyermekeiket az óvodába íratták. Hiszünk abban, hogy az itt eltöltött idő nemcsak tanulással, közvetlen tapasztalat-és élményszerzéssel, hanem szeretetteljes és biztonságos környezettel is gazdagítja majd a gyermekek életét, - Minden dolgozó nevében ígérem, hogy azon leszünk, hogy ez az intézmény ne csak sikeresen működjön, hanem igazi otthonná váljon minden gyermek számára. A célunk az, hogy minden kisgyermek vidáman, boldogan és szeretetteljes környezetben fejlődhessen. Hisszük, hogy összefogással és közös munkával képesek leszünk egy olyan közösséget kialakítani, ahol mindenki otthonra lelhet - zárta köszöntőjét az intézmény vezetője, akinek szavai után Székely János megyéspüspök megáldotta az épületet.