Őzmentés az Oladi Lakótelepen: a szombathelyi Kassák Lajos utca egyik társasháza mellé, a sövény mögé fészkelte be magát egy őzgida kedden reggel. Feltehetőleg a közeli erdőből tévedt a házak közé. A környéken élők rögtön a segítségére siettek. Ahogy minden reggel, ezúttal is kiskutyáját sétáltatta a környéken élő hölgy, amikor az őzgida nekifutott a kerítésnek, majd befészkelte magát a sövénybe. Ha ő nem veszi észre az elszabadult vadat, lehet, már késő, mire a segítségére sietnek. Az éppen arra járó, állatmentésben gyakorlott ismerőse kereste az állatvédő egyesületeket és értesítette a rendőrséget is. Közben befutott a hír - a protokoll szerint - az illetékes vadászokhoz is, akik a helyszínre érkeztek.

A Savaria Vadásztársaság képviselői kesztyűs kézzel kiemelték a megrémült őzet. Elmondták, az állat sokkos állapotba került, de szerencsére csontja nem tört; így kocsikba ültek vele és visszavitték az erdőbe.

“Majd jönnek, aztán kilövik”

A vadászokra várva többekben felmerült a kérdés: mi fog történni? Mi lesz, ha kilövik? A tisztánlátás érdekében megkerestük az ügyben Gagyi Istvánt, a vadászkamara vasi elnökét. - A kilövés mindig a legeslegutolsó megoldás, és külön engedélyhez kötött. Lakott területen belül pedig különösen korlátozott a fegyverhasználat - hangsúlyozta a szakember, aki kifejtette: a város szélén előfordulhat, hogy víz vagy élelem reményében megjelenik a vad. A legfontosabb, hogy ilyenkor ne hergeljük, idegesítsük az állatot, a vadásztársaság mindent megtesz a békés megoldásért.