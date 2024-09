Azt mondtuk: kincs a Rába. Ez igaz is, amikor szelíd – ha viszont megbokrosodik, akkor baj van. Akkor árvíz van. És Horváth Istvánnak volt ebben része a 26 év alatt, bőven. Olyan szintű tapasztalatokra és tudásra tett szert, hogy előre meg tudta mondani adott helyen: itt lesz a víz határa, széle. „Aztán tévedtem tíz centit” – mosolyog. Hihetetlen, de az évek során annyira kitapasztalta a vészhelyzetet, hogy a rendelkezésre álló adatok segítségével írt egy hosszú Excel-függvényt, amivel ki tudta számítani, mekkora lesz a baj. Az árvíz. Ez mostanra már nem használható, mert az osztrák részen, illetve Szentgotthárdnál is be tudnak avatkozni, segíteni, amikor nagy baj van.

Horváth István Csákánydoroszló polgármestere a 26 év alatt sokszor megérte, hogy árad a Rába

Fotó: Szendi Péter/Vas Népe / Forrás: Szendi Péter/Vas Népe

Rengeteg fejlődés 26 év alatt

A településen 2020 és 2022 között összesen több, mint hárommilliárd forint értékű fejlesztés történt. 2021 májusában készült el a tornaterem, kormányzati támogatással, ami igazából egy sportcsarnok! Ez egy hatalmas fejlesztés volt, ami nem mindennapos egy-egy falu esetében… A „hatalmas” nem csak a méretre vonatkozik: évek munkája, tervezgetése áll mögötte, és ahogy mosolyogva meséli: ha rákeres a számítógépén szavakra, akkor az első helyezett „Csákánydoroszló” után ez a második. Tornaterem. Ami ennél persze több, hiszen azon túl, hogy minden iskolás gyerek, valamint az ovisok is használhatják, az esti vagy más, használaton kívüli időkben bérelhető. És – hála a település mozogni vágyó felnőttjeinek – olyankor is szépen benépesül. Ezzel párhuzamosan folyt a bölcsőde építése, valamint az említett Látogatóközpont megvalósítása is.

Más eseményekre is szívesen emlékezik vissza. Az elején még csatornázásra volt szükség, aztán jöttek sorban a teendők, végül aztán már új utca, 18 telekkel, amik másfél év alatt elkeltek, és zöme már be is épült. A Virtuális Erőmű Programban az „Energiahatékony Önkormányzat” kiírást nyerték meg, aminek díjátadó gálája a Parlamentben volt. Energetikai szempontból országos tekintetben is példaértékűnek ítélték az itteni tevékenységet. Minden épületfelújításnál odafigyeltek arra, hogy megújuló energiaforrások is szerepeljenek, működjenek. Ezt a díjat konkrétan az általános iskola százmilliós felújítása kapcsán ítélték oda nekik, ahol az épületet napelemekkel szerelték fel. A projekt sikerét mutatja, hogy azóta a villanyszámla nulla forintos. A siker után nem is volt kérdéses, hogy az utána felépített bölcsőde is megkapta ezt a fejlesztést.