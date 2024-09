Egy kakaós csiga és egy kiló krumpli a kezemben. Az egyetlen kasszához állok be, jobb híján. Magam előtt két harmincas hölgy a sorban: mindkettőjükhöz tartozik egy-egy szépen megpakolt bevásárlókocsi. Nagyon szépen… Ehhez mérten nyelek egyet és elfojtok egy sóhajt. Úgy tűnik, nem sikerült: az első hölgy rám néz - aztán a csigára és a krumplira. Elmosolyodik, és int: maga elé, a szalagra. A kettőnk közötti hölgynek is jut a mosolyból, de őfelé az a bocsánatkérő fajta. Ő is elmosolyodik – és ő is biztat: tessék előre menni! Ön gyorsan fog végezni, mi meg – nagyon nem. Így hát köszönetet mondok mindkettőjüknek, és létrejön a harmadik mosoly is. Nem az utolsó. A pénztáros hölgy – aki ezeket végignézte – csatlakozik. Így lettünk négyen is gazdagabbak abban a boltban.