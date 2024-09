Szocialista éra

A második világháború után a Szombathelyi Városi Tanácshoz került az üzemeltetése. Tervben volt a meglévő kelet-nyugati vonal kiegészítése észak-déli irányú járatokkal is: ezek Szentkirályt és Herényt kötötték volna össze. A Rákóczi út felől érkező vonal a mai Városházánál érkezett volna a Fő térre. Itt három épületet le kellett volna bontani, amiből kettő a Belügyminisztérium (és az ÁVH) tulajdona volt. Ők nem engedélyezték a bontásokat, és a – már meglévő – tervekből nem lett semmi… Pedig már költségvetés, terepbejárás is megvolt, és talán, ha a Rákóczi úton, novemberben, a tél ellenére is nekiálltak volna, akkor valószínűleg megépült volna. És talán az egész szombathelyi villamoshálózat sorsa is másként alakul… de ezt már soha nem tudjuk meg.

A vég

Az 1974-es megszűnést fővárosi utasításra, központi pártdöntésre hajtották végre. Nem helyi határozat volt tehát ez, sőt az itteni vezetők sem tették szívesen, amit tenniük kell. Ellőbb leszavazták, aztán végül párttagságukra hivatkozva követelték meg tőlük. Már ez előtt is próbálkoztak, ám komoly ellenállásba ütköztek. Az 1968-ban bevezetett csuklós buszok sem váltak be, amire az önérzetes helyiek direkt nem szálltak fel… Ezt követően minden fejlesztést megtiltottak központilag, amivel tudatosan próbálták leszoktatni a helyieket a villamosról. Az 1973-as olajválságra is fittyet hánytak: mindenáron a közúti forgalom növelése volt az elsődleges. A város fejlődését a 86-os és 87-es utak belvárosba behozatalával(!) képzelték el. A villamosvonalra vonatkozólag pedig a döntés megszületett: végre kellett hajtani.

Végrehajtották.

