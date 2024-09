Ahogy az országos médiában is olvashattuk, a durva melegre való tekintettel élhetnek a lehetőséggel az iskolák. Lapunk is foglalkozott a témával több cikkben is. Ezt az elhatározást helyi szinten tehetik meg, azaz: az igazgatók hatáskörébe tartozik, nem pedig a Tankerületben döntik el. Vas vármegyében megkérdeztünk jó pár intézményt: nagyobb hányaduk nem élt a lehetőséggel, de akadtak olyanok is, akiknél az iskolakezdés hetében rövidített tanítási napok vannak.

Több vasi iskolában is rövidített tanítási napok vannak a hőség miatt

Forrás: ELTE SEK

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a héten, vagyis szerdán, csütörtökön és pénteken 30 perces tanórákat tartanak. A 7-9. órák ezeken a napokon elmaradnak. Az első négy évfolyamon a napközi, az 5. és 6. évfolyamon pedig a tanulószoba megmarad, de kérik a szülőket, hogy akik meg tudják oldani a gyermekek hazavitelét, a héten tegyék ezt meg. Hétfőtől (szeptember 9-től) várhatóan változik az időjárás, csökken a hőmérséklet, így onnantól visszatérnek a normál tanítási rendhez.

A Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumban szintén rövidített órákon ülnek a diákok. Itt is a hét hátralévő részében, szerdától péntekig vannak-lesznek megkurtított tanórák: itt 35 percet kell ülni egy-egy szünetig.

A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban is hasonló a helyzet: szerdától péntekig van érvényben a szabály: itt is 35 perces órákat tartanak. Ez az összes aznapi órára érvényes, sőt, a délutáni fakultációkra is; azokat egyébként így előbbre hozták.

Hasonló a helyzet a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, ezen a héten ott is 35 perces, rövidített tanórákat tartanak.

Durva a helyzet

Mindhárom intézményben elmondták, hogy az épületek déli fekvésű tantermeiben elviselhetetlen hőség uralkodik. A betűző nap a hatalmas üvegtáblákat villámgyorsan (már reggel!) áthevíti, és hiába a nagy terem, a létszám is nagy. A megszoruló meleg és a levegőtlenség fojtó és zsibbasztó, és természetesen az ablaknyitás sem oldja meg a problémát. Mindenki a hétvégére ígért-jósolt csapadékot és a lehűlést várja…