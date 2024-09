A bejáratnál egy mardekáros köpenybe bújt varázsló fogadott minket, aki rögtön el is árulta az első nyomot: egy orrontó furkászt kellett megkeresni ahhoz, hogy tovább tudjuk folytatni a nyomozást. A későbbiekben volt dolgunk a Szörnyek szörnyű könyvével, a Teszlek Süveggel, szárnyas kulcsokkal, varázslatos lényekkel, sőt, még bájitalt is kellett kevernünk. A falon a festmények között megbújt egy beszélő darab is, erről egy ideig nem tudtuk eldönteni, hogy videófelvételt játszik-e le, ám egy ponton világossá vált, hogy ténylegesen hozzánk beszélnek a „festmény” szereplői. Maguk a feladatok érezhetően gyermekes családok számára voltak kitalálva, egy teljesen felnőtt társaság könnyen megoldhatta őket – mindezekkel együtt egy valódi rajongónak kihagyhatatlan élmény az, hogy egy fél órára belecsöppenhet a varázsvilágba, amire, valljuk be, mi, a Harry Potter-generáció tagjai mindig is vágytunk. Végül, ha levelet nem is hozott nekünk a bagoly arról, hogy felvételt nyertünk a varázslóképzőbe, legalább a jegyeinket megkaptuk a Roxfort Expresszre.

Világsztárok búcsúztak a Londonban elhunyt Maggie Smith-től. A Harry Potter filmsorozatból ismerte meg őt világszerte a széles nagyközönség Minerva McGalagony szerepében, Maggie Smith 89 éves volt.