Sárvár gondos és igényes házigazda

Elsőként Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője köszöntötte a megjeleteket. Beszédét az árvízi helyzettel kezdte: köszönetét fejezte ki azok felé, akik jelenleg is a védekezésben végzik munkájukat. A bélyeggyűjtést, mint szubkultúrát üdvözölte, ami fontos része a magyar össz-kultúrának és identitást ad. Polgár László, a MABÉOSZ elnöke elismerően beszélt Sárvárról, ahol ezt a kiállítást igényesen megszervezték, és megköszönte a zsűri munkáját is. A város polgármestere, Kondora István bevallotta, hogy ő nem alkalmas sem a horgászatra, sem a bélyeggyűjtésre: ezek igen nagy türelmet és hozzáértést, valamint elmélyülést igényelnek. Mindemellett őszintén tiszteli és csodálja az ilyen tevékenységeket is. Dr. Kohuth Viktor, a Magyar Posta Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese napjaink digitális világának kihívásaira is felhívta a figyelmet, és ismertette a Sárvárt ábrázoló grafikákat.

Ezek után bélyegnapi bélyeg ünnepélyes forgalomba helyezését végezte el Nyitrai Zsolt, Polgár László, Kondora István és dr. Kohuth Viktor.

A legszebb bélyeg és kivitelező 2023-ban

Minden évben az előző évben megjelent bélyegek közül a bélyeggyűjtők szavazással választják ki a legszebb bélyeget, melyet a Magyar Posta Zrt. és a MABÉOSZ is díjaz. A legszebb bélyeg a Magyar Zene Háza alkalmi bélyegblokk lett (tervező: Kara György). A bélyeg kivitelező nyomdáját is díjazzák: ez az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. lett.