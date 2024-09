Cikkünkre reagálva dr. Rácz Dorina, a Savaria Plaza igazgatója elmondta: az ételudvari bérleti szerződések lejártak, azokat megújítani a házirend és az előírások be nem tartása, illetve a tartozások felhalmozódása miatt nem tették meg. Hozzátette: a bezáró üzletek szabályellenes viselkedése a többi bérlő érdekeit is sértette.

Válaszolt érdeklődésünkre a Savaria Plaza igazgatója, dr. Rácz Dorina

Fotó: Cseh Gábor

Hangsúlyozta: egy esetben volt szó még élő szerződésről és a felmondással kapcsolatban minden esetben jogszerűen jártak el.

Nyilatkozatában is szerepel, hogy a vásárlók ételudvar iránti érdeklődése nem volt kellően erős már egy ideje, így az eddig a pontig volt fenntartható. - Ezen előzmények összessége vezetett minket ahhoz a lépéshez, hogy a jelen kor igényeinek és elvárásának megfelelően megújuljunk. A földszintre két nemzetközi új ruházati bolt költözik, az emeleten pedig városunk legmodernebb gépeivel rendelkező fitnesz termét kívánjuk kialakítani. A Spar to go, a Fannizero és a szomszédságunkban található KFC továbbra is szeretettel várja étkezni vágyó vendégeinket – nyilatkozta az igazgató.

Arról, hogy milyen üzletek is nyílnak, egyelőre Rácz Dorina még nem tudott tájékoztatást adni, ám megjegyezte, a bérlők molinói hamarosan kikerülnek az üzletek elé.