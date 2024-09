A szakmai stábbal és a játékosokkal egyeztetve, közel 2,5 millió forintot gyűjtöttek össze a Hali szurkolók az elmúlt hónapok nehézségeit is látva - osztották meg a Haladás Szurkolói Kör hivatalos oldala - B Közép Haladás Szurkolói oldalon. Mint írják, ebben mérkőzéslabdák, az őszre elegendő ivóvíz, valamint egyéb működést támogató felajánlások is vannak.