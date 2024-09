Az „Őrség fővárosában”, Őriszentpéteren már reggel kilenc órától megkezdődtek a programok. Ekkor már látogatható volt a kézműves kirakodóvásár, illetve az Őrségi Termelői Piac is. Délelőtt tizenegy órakor nyitották meg hivatalosan is a XX. Őrségi Tökfesztivált. Az ünnepélyes megnyitón Őr Zoltán, a város polgármestere az eltelt húsz év fejlesztéseire, innovációira hívta fel a figyelmet. Ezek aztán mindig be is épülnek a következő években. A fesztivált egy húsz éves emberhez hasonlította, aki nagyra értékeli a barátságokat és a találkozásokat.