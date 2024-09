Jön a Haladás VSE-Berettyóújfalu rangadó!

A címvédő, négyszeres bajnok HVSE úgy kezdte a szezont, ahogyan egy ilyen kaliberű csapatnak kell: négy sima győzelmmel – a Nyírbátor, a Nyíregyháza, a TFSE és a DEAC sem jelentett problémát. Ráadásul a négy meccsen 25 gólt rúgott a zöld-fehér gárda.

A tavaly a dobogóról lecsúszó Berettyónál nagy változások történtek a nyáron: távozott páldául a vezetőedző Trencsényi János, a helyét pedig az a Turzó József vette át, aki korábban már ért el szép sikereket a csapattal – valamint eredményes időszakot töltött el a Haladás kispadján, és nem mellékesen a magyar válogatott szövetségi kapitány is volt. De két és fél évet követően távozott a csapattól az a Da Silva Ferreira Matheus is, aki 77 mérkőzésen 57 gólt szerzett Berettyó-mezben. A Berettyóban futballozik két korábbi HVSE-játékos, válogatott futsalos is: Nagy Kevin már a második szezonját tölti az MVFC alakulatában, míg Szalmás Zoltán a nyáron tette át a székhelyét Szombathelyről Berettyóújfaluba.

Haladás VSE: győzelem vezéráldozatokkal

- Színvonalában jócskán elmaradt a mérkőzés a várttól, de az előre védekezésünk sokkal jobban nézett ki mint az előző mérkőzés első félidejében - mondta Szenczi Imre, a Haladás VSE vezetőedzője. - Volt két ziccerünk és lehetőségünk is a vezetéshez, de a hazaiaknak is volt egy fejese, amit hárítani tudtunk. Második félidőben hátrébb húzta a hazai csapat a védekezését, így többet és tovább tudtunk labdát bírtokolni, ezekből pedig támadásokat is vezettünk. Meg is szereztük a vezetést, ami után az Újpest elővette a hosszú játékot, ezért rengeteg fejelő párharcot kellett vívnunk. Kontratámadásaink mellett a hazaiaknak is voltak lehetőségei, de sikerült kihúznunk kapott gól nélkül, így egy nagyon fontos három pontot szereztünk. Mondhatnám, hogy óriásit küzdöttek a gyerekek, de ez így volt eddig is, csak nem párosult eredménnyel. Sajnos vezéráldozatokkal is járt a mai mérkőzés, ami tovább nehezíti a dolgunkat.

Viktória FC: a Budapest Honvéd az ellenfél

A vasiak remekül kezdték a bajnokságot, a nyitányon hazai pályán 1-0-ra nyertek az Astra ellen, majd a második fordulóban 2-0-ra győztek Soroksáron. A legutóbbi fordulóban az FTC elleni idegenbeli meccsük - a fővárosiak Bajnokok Ligája szereplése miatt - elmaradt. A Budapest Honvéd újoncként állt rajthoz az NB I.-ben. Az első fordulóban otthon 2-1-re kikapott a Szegedtől, majd 5-0-ra az MTK vendégeként, múlt hétvégén viszont 2-0-ra megverte az Astrát. A piros-feketéknél öt-hat légiós is szerepel - többen a szlovén NS Murától érkeztek - és a Honvédot erősíti a korábbi MTK-s csatár, Csuhai Vivien is - aki viszont piros lapja miatt nem játszhat Szombathelyen.