Haladás: kell a segítség! - A szurkolók a csapat mellett állnak és kérik, aki tud, segítsen a HVSE-nek

Mint arról korábban beszámoltunk, a Haladás-szurkolók és a Hali-drukker vállalkozók összefogtak és közel 2.5 millió forint értékben támogatják a labdarúgó NB III. Észak-nyugati csoportjában szereplő Szombathelyi MÁV Haladás VSE-t. Ebben a támogatásban - többek között - mérkőzéslabdák, őszre elegendő víz és egyéb működést támogató felajánlások is vannak.

- Ami a legfontosabb: a szurkolók továbbra is a csapat mellett állnak, úgyhogy amint a szakmai vezetés jelzi felénk, mire van szüksége, mi megpróbáljuk mihamarabb beszerezni – mondta Keringer Zsolt, a Haladás Szurkolói Kör elnöke. - Segítünk, amiben tudunk - csakúgy, mint 20 évvel ezelőtt, amikor 2004-ben Bíró Péter távozott Szombathelyről és gyakorlatilag mindent magával vitt. Mi, szurkolók vettünk akkor mezeket a játékosoknak, törölközőket, mosógépet, bútorokat és még sorolhatnám. Most is segítünk, ha megint kell, de ha bárki úgy érzi, hogy valamiben szintén tudna segíteni a csapatnak, nyugodtan keressenek bennünk – és mi összehozzuk az illetékesekkel.

Folytatja a munkát a Falco

Az elmúlt héten a saját rendezésű 15. Horváth Zoltán Emléktornán lépett pályára a hatszoros bajnok szombathelyi kosárcsapat: pénteken nagy csatában hosszabbítás után maradt alul a német Rasta Vechta ellen (90-92), majd szombaton elgázolta az Oroszlányt (84-55).

– Pénteken egy jó, fizikális meccset játszottunk a Rasta Vechta ellen, a Bajnokok Ligája színvonalát idézte a találkozó – értékelt a klub hivatalos honlapján a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője, Milos Konakov. – Sajnálom, hogy vereséget szenvedtünk, de szerencsére szombaton jól reagáltunk a terhelésre, a szombati hosszabbításos vereségre. Az OSE ellen az első negyedben még több hibával kosaraztunk, de nagyon akartunk. Aztán a második 10 perctől márt azt a játékot láttam, amit kértem a fiúktól. Örülök, hogy sikerült győzelemmel zárni a tornát. Következik egy újabb hét a felkészülésben, dolgozunk tovább, edzőmeccset játszunk – és már az új játékosunk, Trey Diggs is munkába állt.

A Falco aKC héten két edzőmeccset is játszott volna, ám a szerdára betervezett ellenfél, az osztrák UBSC Graz a sok sérültre hivatkozva lemondta a mérkőzést. Így a sárga-fekete alakulat legközelebb pénteken, a szintén osztrák első ligás Kapfenberg vendégeként lép pályára – a 19 órakor kezdődő találkozót megtekinthetik a szurkolók. Ez lesz a Falco utolsó edzőmeccse.