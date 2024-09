Török Ádám és Stand-up Budapest tagjai, valamint az ország több pontjáról érkezett nevettetők jöttek el a Vadása-tóhoz és környékére. A humor nagyágyúi az Őrségben első alkalommal léptek fel, ahogy arról lapunk korábban be is számolt programajánlójában. Első, de nem utolsó – tudtuk Ádámtól: a sikerre való tekintettel már most tervezik a jövő évi alkalmat. Igaz, akkor mindkét napon a Vadása Víziszínpada lesz a helyszín: ezt a tapasztalatot szűrték le (többek között) az idei rendezvényen. A pénteki is jól sikerült: ekkor a Szeparé Őrségi Művészeti Szalon volt a helyszín, de ez egyfajta ráhangolódás volt. Az igazán nagy közönség – közel százötvenen – a Vadása-hangulatot is magáénak érezhette az est folyamán.

Stand-up Fesztivál az Őrségben

Fotó: Nyikosné Király Zsuzsanna / Forrás: Nyikosné Király Zsuzsanna

Stand-up a tó felett

Az internetes oldalakon is meghirdetett alkalom hallgatósága nem csak a székeket, de a töltést és a közeli büfék padjait is megtöltötte. Igazi közösségi élmény volt – mesélte boldogan Török Ádám. Afféle retró-hangulat, mert igen sokan tettek és segítettek azért, hogy minden rendben legyen. Kocsmárosok, vendéglősök, büfék szolgáltak finom falatokkal az előadóknak, kaptak szállást is, Zalalövőről pedig Ádám volt gitár-tanára, Takács Attila vállalta el a hangosítást. Támogatta a rendezvényt a két közeli település, Hegyhátszentjakab és Őrimagyarósd is, így remekül összeállt a két este.

Stand-up Fesztivál az Őrségben

Fotó: Nyikosné Király Zsuzsanna / Forrás: Nyikosné Király Zsuzsanna

A műsor

Pénteken tíz, szombaton pedig tizennégy fellépő váltotta egymást – akadt, aki Nógrádból eljött az ország másik végébe. De itt volt a soproni illetőségű Rezonátor csapata is, akik egyfajta „testvár-klub” számunkra – avatott be Ádám a részletekbe. Jöttek Szombathelyről és Mosonmagyaróvárról, valamint Győrből, a Búgócsiga csapatából is. És – ahogy előzetesen erre felhívták a figyelmet – lehetett a helyszínen is jelentkezni fellépésre. Akadt egy bátor jelentkező, aki 42 kilométert és egy fellépést bevállalt: Fülöp Brigitta (Zebecke községből) így életében először a színpadra állhatott, ismert nevekkel együtt.

Veletek, jövőre is!

A nagy siker meglepte, és persze örömmel töltötte el a szervezőket. Így korántsem meglepő, hogy már most megvan a jövő évi, azaz II. Őrségi Stand-up Fesztivál időpontja. Figyelem, naptárakat előkészíteni! Augusztus 22-23., és mindkét napon a Víziszínpad lesz a helyszín. Az ideinél komplexebb, összetettebb műsor várható: lesz bűvész- és improvizációs show, sőt, DJ is. Egy órán át a soproni társ-csapat szórakoztat, egyet pedig a fővárosi alakulat.