Ahogy megírtuk, a körkép (strandok, nyitottság és bezárás) nagyjából azzal az eredménnyel zárult, hogy Szombathely bezárult. Mármint a két népszerű strand: a Tófürdő és a Termálfürdő. Ezzel szemben vidéken szinte mindenütt nyitva tartanak még; egy-két hétig legalább. És igen, szeptember van, tudjuk – de azt is, hogy hőségriadó is van. Nem tegnap tudtuk ezt meg! Már a múlt hét közepén jelezte mind az országos meteorológia, mind a megbízható Kőszegi Időjárás Előrejelzés (7-10 napra!). És bevallom, gyerekkorom közútkezelői jutnak eszembe, amikor az első hónál (akkoriban az is volt télen) széttárták a karjukat, hogy „nem számítottunk rá”.

Nyitottság kell(ett volna)

Nekünk is, de az idősebbeknek és gyerekeinknek pláne megpróbáltató ez a hőség. Tantermek, fülledtség, iskolakezdés (nem véletlenül tartanak több helyen rövidített tanórákat). De jó is lett volna délután egy kis átmenet ebben a kánikulában, egy kis felfrissülés a strandon! Hát Szombathelyen erre ne is gondoljunk. Se gyerek, se nyugdíjas, se felnőtt. A párszáz lelkes őrségi falvakban lehet csobbanni, a párezres kisvárosainkban, valamint a szomszédos Burgenlandban is. De itt, az időnként még mindig „Nyugat királynője” -ként emlegetett vármegyeszékhelyen, a 74 ezernek nem jut ilyen.