A maratoni Szakkör rendezvény tehát egy egész napon át tart. Ez alatt számos programmal, kiállítással és bemutatóval várják az érdeklődőket, résztvevőket. Ahogy Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei igazgatója elmondta: az ASzakkör sorozat negyedik évadját kezdik itt meg, ezzel a különleges eseménnyel. Három évvel ezelőtt, a pandémia után indították útjára azzal a reménnyel, hogy ki tudják mozdítani a falvak lakóit és közösségeket építsenek, ápoljanak. Közben fellelik és be is mutatják mindazon értékeket, melyek még a legeldugottabb kis községben is ott vannak. Fontos, hogy tovább vigyék a népi motívumokat, alkotásokat. Létrejött a webes felület, és már 21 szakkörágból lehet választani. Az elmúlt években vármegyénkben 501 szakkör valósult meg 152 településen.

Szakkör egy napon át: Szak 24 Kör - Fotó: Szendi Péter

Szakkör kicsiknek és nagyoknak

A 24 órás alkalom megmozgat minden korosztályt, és összejövetelt jelent a programban részt vevő szakembereknek, polgármestereknek éppúgy, mint az alkotóknak. Akik között még a kisgyerekek is ott vannak éppúgy, mint a nyolcvan-kilencven éves mesterek. Itt most mindenre jut idő: az esetleg eddig elmaradt nagy beszélgetésekre is.

A délután kettő órás megnyitó köszöntőit Éles Krisztina, Mándli János Pecöl polgármestere és Kovács Melinda, a falu közművelődési szakembere tartották, majd „Szakkör Cafe” beszélgetés kezdődött három témában: „Merre tovább ASzakkör?” Kulturális alapú gazdaságfejlesztés; Népművészet új köntösben - Folktrend a divatban és a belsőépítészetben; Szakkör és nyilvánosság – Szakköri közösség, mint helyi érték.

Fél négytől Szakkör ösvénnyel folytatják: foglalkozások lesznek Pecöl közössége által a közösségi színtér, az óvoda, az iskola épületében. Fél hatkor nyitják meg a „Csipeszkiállítást”: az előzőleg meghirdetett Ezeregy szakkör rajzpályázataiból a település óvodájában, ahol a helyi fellépő gyerekek műsort adnak. Fél héttől „Szakkörvidámító”: szakköri települések amatőr művészeti csoportjainak és gasztronómiájának bemutatásával folytatják.