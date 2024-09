A Tökfesztivál, az őriszentpéteri és szalafői Őrségi Termelői Piac, illetve a kézműves kirakodóvásár ma is kínálja portékáit. Őriszentpéteren folyamatosak a kulturális és szórakoztató programok a szabadtéri színpadon (tegnapi képes-videós beszámolónk itt olvasható). Tizenegytől Farkasházi Réka és a Tintanyúl gyermekkoncertje kezdődik, egy órától pedig a Nickről érkezett Fergeteg Néptáncegyüttes szórakoztat. Kettőtől a „Hangulataim" csábít: hazai és külföldi előadók ismert dalai, megzenésített versek és saját szerzemények szólalnak meg egyszálgitáros kísérettel a közismert Bujtás Ervin előadásában. Háromtól Márió, a harmonikás muzsikál, öttől pedig a 4S STREET zenekar élőkoncertje következik.

Tökfesztivál vasárnap is

Fotó: Szendi Péter

Közben folyamatosak persze a kísérő programok is: tökfaragás és töklámpás-készítés, kézműves foglalkozás a Szikszay Edit Művelődési Ház udvarán. Reméljük, ma is itt lesznek a cicák is! És természetesen ma is megtekinthető az „Őszi dekorációk sétánya” a körforgalom melletti parkban, az út mentén. Egész nap számíthatunk a Dottó vonatra is!

Tökfesztivál a környező falvakban is

Magyarszombatfán ma vannak a kísérő programok: ezekről itt írtunk részletesen. Szalafőn az említett piac és kirakodóvásár vár mindenkit ma is. Nagyrákoson – ahogy az előző két napon – ma is látogatható a tájház és a kovácsműhely, délután három óráig.