Bodorics Pál az agrárium reneszánsz embere, egy mezőgazdasági cég tulajdonosaként szánt, vet, arat, vadat nevel, vadászik, a vadnak pedig külön élelmet is termeszt. Mint arról tavaly augusztus 20-i alkalmával írtunk, kenyerét az otthoni kemencéjében süti. Arról pedig a közelmúltban számoltunk be, hogy a körmendi Vas Vármegyei Vadásznapon az Országos Magyar Vadászkamara Kamarai Aranyérmet adományozott Bodorics Pálnak. Most ez utóbbi kapcsán kerestük fel ismét, különös aktualitást adott a szarvasbőgés is.

Bodorics Pál (balra) Gagyi Istvántól, a vasi területi szervezet elnökétől vette át a rangos díjat

Fotó: Szendi Péter

- Azt gondolom, a mezőgazdaság, az erdőgazdaság, a vadgazdálkodás édestestvérek – mondta. – Ha valaki nem hobbivadász, hanem szakmaként űzi, akkor nem ezt a hármast csak egyben érdekes csinálni. Öt hektárnyi területen kifejezetten a vad takarmányozására termesztünk cukorrépát. A vadászat nálam már egészen fiatalkoromban jött. Az 1980-as években ez nem volt olyan egyszerű dolog, de 1996-ban jött az új vadászati törvény. Ekkor lettem vadász, majd vadásztársasági tag. Egy üzemeit területem lehetőségem volt vadkárelhárító vadászatra eljárnom. Vaddisznó, őz szarvas, gímszarvas, tarvad – ezeket kötelező volt elejteni, hiszen már akkor is szigorú tervszámok voltak.

Bodorics Pál tekintélyes méretű trófeagyűjteménnyel rendelkezik.

- A szívem csücske az északi vadon, Kanada, az Sziklás hegység – említette. – A Sziklás hegységben a fiammal volt szerencsém vadászni. Mínusz 30-40 fokos hidegen jártuk a kies vadont, de a helyiek szerint a hideg -40 foknál, a nagyon hideg pedig 50 foktól kezdődik. Az első kanadai vadászatot az ötvenedik születésnapomra kaptam; jávorszarvast, farkas, bölényt ejtettem el. Erre az útra a feleségem nem kísért el, Dél-Afrikába viszont igen, ahol már nyolcszor jártunk. Vadásztunk a Dél Afrikai Köztársaságban, Zambiában, Namíbiában.

Visszatérve Magyarországba, Bodorics Páltól megtudtunk, mi a kilőtt vad további sorsa. – Az állat a feldolgozóba kerül, majd innen szállítják ki a megrendelőnek. A vadhús leginkább abban különbözik a háziállatoktól, csirkétől, marhától, sertéstől, hogy az „életben nem látott antibiotikumot. Rostban viszonylag gazdag, zsírokban szegényebb, sovány hús.