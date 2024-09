Elkezdődött a szarvasbőgés hazánkban, a hónap elejétől október végéig tartó időszakban az állatok szinte vakon ugorhatnak be az autók elé. A statisztikák szerint Magyarországon csak 2022-ben több, mint 7400 nagyvad pusztult el gépjárművel való ütközés miatt. Számolt be a Bama alapján a Magyar Nemzet.

Elindult a horrorszezon az utakon, itt a szarvasbőgés

Forrás: Szendi Péter

Magyarországon a legnagyobb testű kérődző vad a gímszarvas.

Egy átlagos autó négy méter hosszú a súlya pedig másfél és két tonna között van, mégis könnyen totálkárosra törheti a gímszarvas bika, ha ütköznek. Ez azért van mert egy ilyen gímszarvas akár két és fél méter hosszú és másfél méter magas lehet, a súlya pedig háromszáz kilogramm is lehet.

Egy bika a bőgés idején naponta akár 30-40 nősténnyel is párosodhat. Nemcsak éjjel, de nappal is minden óvatosságot hátrahagyva űzik, kergetik a nőstényeket. Emiatt nagyobb eséllyel találkozhatunk velük, akár lakott területekhez közel is.

Ezeken a területeken érdemes a legjobban vigyázni szarvasbőgés idején

A legnagyobb esély a bajba kerülésre a Dunántúlon van, ugyanis Somogy, Tolna, Baranya és Zala ad otthont a legnagyobb gímszarvas állománynak, de a Bakony és vidékének útjain is gyakori. Most a Duna ártereiből az árvíz miatt a Duna-Tisza vidék erdőségeibe is beköltöztek a nagyvadak, valamint vendégként előfordulnak az ukrán határhoz közeli régiókban is – Erre már a Ripost fgiyelmeztet cikkében.

A nagyvadak közül a legtöbb esetben őzzel ütköznek az autósok, 2022-ben közel 5800 ilyen esetet rögzítettek a vadgazdálkodási adattárban. De csaknem 1200 esetben regisztráltak szarvassal való ütközést, valamint 409 esetben vaddisznóval való ütközést is. További 9 ezer feletti balesetet regisztráltak apróvaddal (nyúl, fácán, fogoly) is, ezekben az esetekben azonban nem szokott nagy lenni a kár mértéke.

Sokba kerülhet egy ilyen ütközés

A vadgazdálkodási törvény 2023. júliusi módosítása óta

a vaddal való ütközésért csaknem minden esetben az autó vezetője a felelős,

ha a vad elpusztult, akkor annak értékét is neki kell megtérítenie. A vadásztársaságok felelőssége akkor állapítható meg, ha a vad vadászat, hajtás-űzés során bukkan fel az úttesten, illetve az úthoz túl közel (200 méteren belül) telepítettek etető-itatót a vadak számára. A gyorsforgalmi úton történő vadbaleset kapcsán pedig megállapítható a gyorsforgalmi út kezelőjének felelőssége.

Az autósok megelőzés képen vadkárra biztosítást köthetnek autójukra.

Mire figyelni?

A rendőrség Országos Balesetmegelőzési Bizottsága szerint ilyenkor a legjobb megelőzési módszer

a figyelem, a fokozott óvatosság és az alacsonyabb sebesség.

A nem belátható útszakaszokon mindenképp érdemes a megengedettnél lassabban haladni, és a sűrű bozóttal szegélyezett utak mellett is érdemes lassítani, főleg, ha a vadveszélyt tábla is jelzi.

Ha őzet látunk átszaladni az úton, számíthatunk rá, hogy egy másik is követi, mivel csoportban élnek, ezért ilyenkor mindenképp lassítsunk, vagy álljunk meg.

Az is ajánlják, hogy ha az autónk elé ugrik egy állat, vészfékezzünk, de semmiképp ne rántsuk félre a kormányt, ne próbáljuk meg kikerülni.