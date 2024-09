Az Aktív Magyarország és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 2024-ben is meghirdette az Év Kilátója és az Év Turistaháza pályázatot, amelyre október 2-ig lehet szavazni az Aktív Kalandor Facebook-oldalon. "A pályázat célja, hogy minél többen húzzanak túracipőt vagy pattanjanak nyeregbe, és keressék fel Magyarország izgalmas tájait. Ehhez ajánl 20 kalandos úti célt a két szavazás. A jelölteket a lelkes túrázók küldték be, ahogy a nyertest is ők választják ki" - írták az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság a közleményében.

Ismertetik, hogy a idén rekordszámú pályázat érkezett, 91 kilátó és 63 turistaszállás közül választotta ki a szakmai zsűri a szavazásra bocsátott 10-10 építményt. A legtöbb szavazatot begyűjtő versenyző nyeri el az Év Kilátója és Év Turistaháza címet, az eredményt október 3-án hirdetik ki. Felhívták a figyelmet arra, hogy a megújult aktivkalandor.hu weboldalon részletesen meg lehet ismerni a szavazásban részt vevő helyszíneket, Magyarország minden izgalmas látnivalója mellett. A kilátókhoz könnyedén lehet odavezető túrát keresni, és egyéb látnivalókkal kiegészíteni a kalandot.

A turistaházak oldalán minden információ szerepel a foglaláshoz, és innen sem hiányoznak a túraajánlók. A négy éve futó kampányok sok turistát indítottak útra az ország különböző tájain - írták. 2020-ban a balatonboglári Xantus János Gömbkilátó, következő évben a Tisza-tavon található Bölömbika-kilátó volt a nyertes. 2022-ben a bükki Zsófia-kilátó kapta a legtöbb szavazatot, illetve tavaly a mogyoródi Szent László kilátó-kápolna vitte el a díjat. A turistaházak közül 2020-ban a tolnai Annafürdő Vendégház, 21-ben a legendás Szelcepuszta Turistaházat választották a szavazók. Ezt követően a bükki Fehérkőlápa Turistaház nyert, 2023-ban pedig a Zemplénben fekvő Rostallói Ökotudatos Nevelési Központ (RÖNK) lett a kedvenc turistaszállás - sorolták. Szavazni az Aktív Kalandor Facebook oldalán lehet a képek kedvelésével 2024. szeptember 23-tól október 2-ig.

Az Év Kilátója 10 indulója a Boldog Mór-kilátó (Pannonhalma), az Írottkő-kilátó (Kőszegi-hegység), a János-vára kilátó (Zemplén), a Kövestetői-kilátó (Mecsek), a Prédikálószék-kilátó (Visegrádi-hegység), a Prónay-kilátó (Cserhát), az Isten tenyere kilátó (Cserhát), a Hollófészek-kilátó (Zselic), a Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó (Balaton-felvidék), a Károlyi-kilátó (Bakony).