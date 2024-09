1894. szeptember 23-án szentelték fel a templomot és 130 éve született dr. Székely László kőszegi apátplébános – mindkettőt megünneplik szeptember 25-én, szerdán, tudtuk meg Kirner Antal Zoltán kőszegi plébánostól. Ünnepi szentmisével kezdődik a program 18 órakor, majd felidézik Székely László alakját, aki ismert és elismert papja volt a Szombathelyi Egyházmegyének. Utána Sarkadi Márton építész, a Szombathelyi Egyházmegye projektvezetője beszél a templom felújításáról, az elvégzett és jelenleg folyó munkákról. Aznap nyílik a templom előtt a kerítés mögül már most is látható kiállítás, kiemelten a 19. század végén a Monarchiában felvirágzott díszműbádogosság történetéről. A plébános a kőszegi fejlesztésekkel kapcsolatban hozzátette: jó ütemben halad a Szent Imre templom belső felújítása, a korábbi felújított egyházi épületek után várhatóan novemberben azt is birtokba tudják venni, készülnek a megáldására.