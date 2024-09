Prof. Dr. Vásárhelyi Boldizsár (1899-1963) Kossuth-díjas tanszékvezető egyetemi tanár, a Mérnöki Kar dékánja, a műszaki tudományok doktora, a Közlekedéstudományi Egyesület alapítója volt; erdélyi, székely családból származott. Születésének 125. évfordulója alkalmából rendeztek konferenciát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Közlekedéstudományi Egyesület gesztorságával, a magyar út- és vasútépítő szakterület szervezeteinek adományaiból, ennek keretében avatták fel Veres Márton Vitéz szobrát.

Veres Márton Vitéz szobrász és Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Egyesület főtitkárhelyettese a székely származású Prof. Dr. Vásárhelyi Boldizsár szobránál, amit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen avattak

Fotó: Veres Márton Vitéz

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumban tanító fiatal szobrász az elmúlt évben is készített egy művet Prof. Dr. Vásárhelyi Boldizsár tiszteletére, azt szülőfalujában, az Alsó-Fehér megyei Csombordon állították fel. Amint Veres Mártin Vitéztől megtudtuk: akkor Kovács Jenő Julianus-díjas útépítő mérnök, nyugalmazott közúti igazgató volt a szoborállítás kezdeményezője; most Tóthné Temesi Kinga, a gesztor Közlekedéstudományi Egyesület főtitkárhelyettese, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendezett konferencia egyik szervezője volt az ötletgazdája a szoboravatásnak. Létrehozásának pedig Kálnoki-Kis Sándor gyémánt-okleveles közlekedésépítő mérnök, Vásárhelyi Boldizsár egykori tanítványa volt a motorja, aki a konferencián is részt vett.

Felmenői nemesi címet kaptak az erdélyi fejedelemtől

Születésének 125. évfordulója alkalmából nem csak Dr. Vásárhelyi Boldizsár tudományos munkásságáról, de életútjáról, családi életéről is megemlékeztek. A székely származású tudós felmenői 1682-ben Apafi Mihály erdélyi fejedelemtől nemesi oklevelet kaptak.

Megjárta a háborút, az olasz fronton harcolt