Mint arról írtunk, az SZKKA vezetése közleményben kérdezte Nemény András polgármestert és a szombathelyi önkormányzatot: "Illegális hulladékkal és építési törmelékkel felhalmozott telekre építsünk csarnokot a gyerekeknek?".

Pénteken délután közleményben reagált Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Azt itt közöljük.

"Szombathely városvezetése értetlenül áll a Fidesz volt képviselőjelöltjének újabb nemtelen támadása előtt. Pődör Zoltán a napokban megjelent közleménye abban a színben kívánja feltüntetni Nemény András polgármestert, mint aki szándékosan olyan szeméttel telített területet kínált volna fel az SZKKA-csarnok építéséhez, mely akár veszélyes hulladékot is tartalmazhat.



Visszautasítjuk Pődör Zoltán vádaskodásait, egyúttal szeretnénk tájékoztatni Szombathely sportszerető közösségét az alábbiakról:



Az SZKKA-csarnok tervezett helyszínén lévő területre (Szombathely, hrsz.: 0172/6) az akkor még röplabdával is foglalkozó Pődör Zoltán már 2019-ben engedélyezési terveket rendelt a Student Comfort Sport Kft. nevében, - információink szerint a Magyar Röplabda Szövetség által megítélt TAO-keret terhére -, melynek a budapesti E-SPORTS MANAGEMENT Kft. volt a generál tervezője. Az akkori becsült projekt méret mintegy 500 millió forint volt. Az engedélyezési eljárás lefolytatásához a SZOVA NZrt. 2019. május 29. napján írásban hozzájárult. A 2019. július 30-i terv azonban meglepő módon röplabdacsarnok építését tartalmazta, nem kézilabdát... A tervezés köztudottan alapos előkészítő munkát igénylő folyamat, ezért Pődör Zoltán minden bizonnyal több, mint 5 éve ismeri a terület paramétereit és adottságait. A kerítéssel nem határolt terület egyébként szabadon bejárható, megtekinthető.



Pődör Zoltán 2024. január 30-án írásban kért hozzájárulásokat a területet tulajdonló SZOVA NZrt.-től a csarnok építési engedélyezési eljárásához, mellékelve a tervező Építész Műszaki Leírását. A tömördi Lieb Roland Ferenc okleveles építész tervező művész 2024. 01. 29-én keltezett dokumentációjában rögzíti: „Az országos főútról aszfaltozott, táblázott lehetőséggel kapcsolódik egy földúton keresztül. Az építési hely jelenleg egy befásult terület a növényzet alatt nagyjából 10 éve odahordott építési törmelék kupacok rejtőznek, ezért a felmérése, és a talajmechanikai fúrás készítése nagyjából lehetetlen.” Mivel a tervdokumentációt Pődör Zoltánnak is aláírásával kellett ellátnia az engedélyezési eljárásra történő benyújtás előtt, ezért fentiek tükrében legalább fél éve tisztában van vele, hogy a terület fejlesztéséhez tereprendezésre, törmelék elszállításra, többlet földmunkákra van szükség.



Mi indokolhatja azt, hogy ennyi év előkészítő munka után, a két tervezőcsapattal két szakági szövetséget érintően több tízmillió adóforintból megterveztetett, építési engedéllyel rendelkező csarnok építésével összefüggésben hirtelen most jut eszébe Pődör Zoltánnak, hogy a területtel kapcsolatban problémái vannak?



Feltehetően azért, amiért egy év alatt az általa bejelentett felügyelő bizottságot sem sikerült felállítania sem az egyesületnél, sem a Kft.-nél, és inkább nem hívja le a város által az egyesület részére 1,5 éve fenntartott mindösszesen 55 millió forintos támogatást sem. Mert a 3 milliárd forint TAO adóforintból tervezett beruházást az egyesület fogja lebonyolítani, saját maga által valószínűleg munkanemenként közbeszereztetve a kivitelezőket, miközben Pődör Zoltán még 2023-ban is 800 millió forintos beruházási költségről beszélt! Azért hagyja inkább veszni a teljes önkormányzati támogatást, hogy senki ne lássa, hogyan zajlik a csarnokberuházás!



Az Önkormányzat által ingyenesen felajánlott mintegy 80 millió forint értékű telek sem kell neki, ha lehet, akár kivitelezéssel is foglalkozó vállalkozótól „drágán” építési telket venni a TAO-keret terhére... Mindezért hirtelen a városvezetés a rossz, az egészségkárosító; nem kell a támogatás, nem kell az ingyen telek, kivéve, ha van 200 milliós kötbérrel terhelt ingyen út hozzá, plusz a földmunkákat is végezzük el a városlakók pénzén. Hogy Pődörnek röplabda kézilabdacsarnoka épülhessen. Mert tisztán látszik, hogy nem a kézilabdás szombathelyi gyermekek a fontosak neki, hanem a beruházás maga. Ami két szövetséget is megjárt néhány éven belül.



Pődör Zoltán mondatainak azért is nehéz hitelt adnunk, mert például az önkormányzati választások előtt azzal riogatta a szombathelyi sportszeretőket, hogy kénytelen a csapatot Sárvárra költöztetni, mivel a Haladás csarnok nem alkalmas NB1-es mérkőzések lebonyolítására, majd a választások után ugyanaz a csarnok hirtelen megfelelővé vált.



A választók idén június 9-én egyértelmű üzenetet fogalmaztak meg a városvezetés felé: folytatnunk kell a közpénzek észszerű és átlátható felhasználásának gyakorlatát. Mi pedig ezt tesszük továbbra is. Azt pedig mindenkinek a fantáziájára bízzuk, hogy az eredetileg 800 millió forintra becsült csarnokberuházás miért emelkedett fel több, mint 3.000 millió forintra" - zárta közleményét a szombathelyi önkormányzat.