Csütörtökön kaptuk az olvasói fotókat, amiken jól látszik: betontömbök, építési törmelék, tégladarabok borítják a területet, amit a szombathelyi önkormányzat felajánlott az SZKKA számára. László Győző, Szombathely sportért is felelős alpolgármestere szerdán közleményben tájékoztatott: "Városunk önkormányzata továbbra is elkötelezett az SZKKA csarnokprojektjének megvalósításában, ezért továbbra is ingyenesen rendelkezésre tartja azt a közel 80 millió forint értékű ingatlant, ahol a klub saját otthona - mindannyiunk közös örömére - végre felépülhet". A Momentum politikusa arra nem tért ki, hogy a felajánlott városi ingatlan jelentős részét bontásból származó törmelék, betontömb és téglahalmaz borítja. Szeméthegyről nem írt.

Szeméthegy: betontömbök, tégladarabok és más építési hulladék az SZKKA-nak felajánlott városi területen

Fotó: VN/Olvasó

Helyette "előzetes területrendezési földmunkákról" írt. A terület megtisztítása információink szerint több tízmillió forintjába kerülhet annak, aki azt elvégezteti.

Szeméthegy: az SZKKA szerint több, mint 1000 köbméter hulladék van ott

Szeméthegy a felajánlott városi területen: az illegális hulladékot és építési törmeléket már a moha is benőtte

Fotó: VN/Olvasó

"Illegális hulladékkal és építési törmelékkel felhalmozott telekre építsünk csarnokot a gyerekeknek?" - ezt már az SZKKA kérdezte csütörtöki közleményében. Pődör Zoltán ügyvezető elnök, Horváth Zsolt, a szülői munkaközösség vezetője és Szabó Zoltán, a szurkolók vezetője szerint a városvezetés "elferdített információkkal" fordult a sajtóhoz.

(...) a város által felajánlott, a Szova Zrt. tulajdonában lévő területen jelenleg több, mint 1000 köbméter illegális hulladék és építési törmelék található, így nem alkalmas arra, hogy azon kézilabdacsarnokot építsünk. A telken akár veszélyes hulladék is lehet és felelősségteljesen nem tudunk olyan területre csarnokot építeni, amely a jövőben veszélyeztetné a gyerekek egészségét

- írták, hozzátéve: nem az SZKKA felelőssége, hogy az illegális hulladékot elszállítsák a területről, nem hajlandóak ilyen költségeket a gyerekek kárára kifizetni.

Információink szerint a terület használatára vonatkozó szerződést egyelőre még nem írták alá a felek, így annak tulajdonosa és használója továbbra is a Szova NZrt.