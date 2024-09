Az önkormányzat Szentgotthárd és intézményei napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása biztosított volt, a gazdálkodást finanszírozási gondok nem gátolták az első félévben, második félévben azonban felléphetnek likviditási nehézségek, így a kiadások minimalizálása a cél. Idén is megtárgyalták és elfogadták a környezetvédelmi beszámolót. A több mint 20 oldalas dokumentum részletesen foglalkozott a köztisztasággal, szennyvízelvezetéssel, hulladékszállítással és a szelektív hulladékgyűjtéssel is, de zajvédelem és a szúnyoggyérítés kérdéskörét is érintette.

Szentgotthárd: utolsó testületi ülés a ciklusban - Fotó: Szendi Péter

Szentgotthárd és Kistérsége

Az ülésen elfogadott Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) beszámoló tartalmazta a feladatellátást jellemző legfontosabb adatokat, változásokat. Az intézmény munkaerő-ellátottságával kapcsolatban sajnos a szakemberhiány a jellemző a továbbiakban is. Az elmúlt egy évben sor került intézményi átszervezésre, hiszen a csörötneki intézményegység kivált, emellett új feladatot jelentett az OviKréta bevezetése, amely egy teljesítményértékelési rendszer is.

Az önkormányzati ciklus végén a városrészi önkormányzatok, valamint a nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyek tanácsnoka is beszámolt 2024. évi tevékenységéről.

A 2019-2024. közötti időszak munkájáról adott részletes tájékoztatást Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága. A Bizottság hatékony eszköze a közbiztonságért, bűnmegelőzésért fáradozó valamennyi szerv és személy támogatásának, feladatellátásuk ellenőrzésének és koordinálásának. Egy olyan fórum, ahol a közrend és közbiztonság területén működő különböző szervezetek egymással tudnak kommunikálni, tapasztalatokat megosztani, esetenként közösen fellépni.

Módosították a 2024. évi költségvetési rendeletet a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetéséhez kapcsolódóan, majd döntöttek arról, hogy a Farkasfa városrészen, a Hegyi utca 15. szám alatt található népi kerített házat helyi védelem alá helyezik.

A képviselők elé került a társadalmi-gazdasági program (2019-2024) végrehajtásáról szóló beszámoló is. Tematizálva, területekre bontva számolt be a dokumentum a program elemeinek megvalósításáról, kiemelve, hogy az elmúlt 5 év rendkívüli eseményei is (világjárvány, energiaválság, megnövekedett infláció) jelentősen befolyásolták a program készítésekor felvázolt elképzeléseket.