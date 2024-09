2024-ben az őszi napéjegyenlőség szeptember 22-én, vasárnap következik be. Ezen a napon, pontosan 12:43:36 perckor (francia idő szerint), a Nap áthalad a Föld egyenlítője felett, és keleten kel fel, valamint nyugaton nyugszik le. Ez a csillagászati jelenség minden évben a nyár végét és az ősz kezdetét jelzi az északi féltekén. Az őszi napéjegyenlőség után a nappalok egyre rövidebbé válnak, egészen a december 21-i téli napfordulóig, amikor is az év legrövidebb napja következik be.