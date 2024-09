Szergény, Vas vármegye legkeletibb pontja alig 300 lelkes. De az itt élő Buzás Etelka tanító rendkívül lelkes: fáradhatatlanul gyűjti, őrzi és mutatja meg a község értéktárát. A helytörténeti gyűjtemény és kiállítás a hajdani evangélikus iskola épületében tekinthető meg. Elvileg egy évben egyszer, falunapon – gyakorlatilag pedig bármikor, ha a csodákra fogékony látogató kedvesen megkéri Etelkát. És ehhez jön hozzá még egy nap, most már kilencedik alkalommal: a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozat kínálatában ez a kiállítás is ott szerepel. Ez az alkalom – figyelem! – idén szeptember 21-22. napjára esik, azaz, most hétvégén.

Buzás Etelka helytörténeti gyűjteménye

Fotó: © Cseh Gábor

Szergény… hol is van?

Szergény a vármegye számos településétől távol esik (Celldömölktől északkeletre fekszik), mégis megéri buszra szállni, vagy beindítani az autót. Igen, családdal, kisebb gyerekekkel is! Érdemes megmutatni nekik is, és rá fognak csodálkozni a berendezett kis „gyerekszobára”, ami félig tanterem is… Bizony, létezett gyerek-lét tévé és kütyük nélkül is, léteztek játékok, amiket nem a tömeggyártás készített, hanem nagypapa – vagy ők maguk. És el lehet mesélni, hogy abban az időben ilyen, hogy gyerekszoba: nem is létezett! Ez itt csak a bemutató – és a pedáns rendszerezettség – kedvéért alakult így. Mert ez is fontos itt: nagyon logikus, értelmes és áttekinthető minden, és egy pillanatig sem érezzük, hogy össze-vissza kóvályognánk a hét teremben.

Tematikus bemutatók

Mert bizony tágas, nagy kiterjedésű, hét teremnyi csoda ez! Belépéskor (hátulról érkezünk) mindjárt egy eredeti beépített kemence látványa fogad, aztán a konyha, majd a kamra és a spájz következik. Aztán a valamikori előszoba: vele szemben az említett gyerek-szoba, utcafronton pedig a „mesterségek szobája” és a tisztaszoba, mint régen. Az előszoba, mint mindig, most is időszaki kiállításnak ad helyet – mutatja Etelka. Volt már itt tematikus bemutató például a hitéletről, sportról, a mindennapok munkáiról, de „Családok éve” vagy „Nagyanyáink-dédanyáink konyhája” címmel is rendeztek be kiállítást. Egy nagy fénykép-fal is látható itt; afféle esszencia a település múltjáról. Az első világháború ezt a községet is érintette – a százéves évforduló alkalmára itt is megemlékeztek egy témába vágó tárlattal.