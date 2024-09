"Városunk önkormányzata továbbra is elkötelezett az SZKKA csarnokprojektjének megvalósításában, ezért továbbra is ingyenesen rendelkezésre tartja azt a közel 80 millió forint értékű ingatlant, ahol a klub saját otthona - mindannyiunk közös örömére - végre felépülhet" - kezdte sajtóközleményét dr. László Győző, Szombathely alpolgármestere, majd felsorolta, melyek azok a tételek, amiket nem kíván kifizetni a város.

A városvezetői sajtóközleménynek a nyilvánosságban előzménye nincs, így egyelőre csak azt tudjuk közölni, amit a szombathelyi önkormányzattól kaptunk. Abban azt írták:



"Sajnálatos módon azonban Szombathely költségvetési helyzete nem teszi lehetővé, hogy a Pődör Zoltán ügyvezető úr legutóbbi levelében előterjesztett további kéréseknek eleget tegyünk. Nem áll módunkban sem a létesítményhez vezető útcsatlakozás kiépítése, vagy ennek hiányában 200 millió forintos kártérítési kötelezettség vállalása, sem előzetes területrendezési földmunkálatok elvégzése több tízmillió forintos nagyságrendben. Ezek a költségek az általános gyakorlat szerint a beruházót terhelik, városunk a fenti értékű ingatlan biztosításával így is jelentős mértékben hozzájárul a projekt sikeres lebonyolításához" - közölte dr. László Győző.



Hozzátette: az önkormányzat továbbra is 55 millió forint támogatási összeget tart készenlétben az SZKKA számára, melynek lehívásának - ahogy eddig is - csupán annyi a feltétele, hogy az egyesület és kft. átvilágítása a klub által vállaltan megtörténjen, valamint, hogy a felügyelőbizottságok szintén a klub vállalásának megfelelően végre megkezdjék működésüket. Bízunk benne, hogy a klub vállalásainak teljesítésével valamennyi akadály elhárul, és mihamarabb sor kerülhet a támogatás folyósítására - írta Szombathely sportért felelős alpolgármestere.