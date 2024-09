Mint arról csütörtökön írtunk, megdöbbentő fotókat kaptunk olvasónktól: betontömbök, építési törmelék, tégladarabok borítják a területet, amit a szombathelyi önkormányzat felajánlott az SZKKA számára. A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia ügyvezető-elnöke, Pődör Zoltán, a szülői munkaközösség vezetője, Horváth Zsolt és Szabó Zoltán, a szurkolók vezetője közleményben tiltakozott, és adott hangot aggályainak.

Az önkormányzati közlemény szerint is építési törmelékkupacok találhatók az SZKKA-nak felajánlott területen

Fotó: VN/Olvasó

Azt írták:

(...) a város által felajánlott, a Szova Zrt. tulajdonában lévő területen jelenleg több, mint 1000 köbméter illegális hulladék és építési törmelék található, így nem alkalmas arra, hogy azon kézilabdacsarnokot építsünk. A telken akár veszélyes hulladék is lehet és felelősségteljesen nem tudunk olyan területre csarnokot építeni, amely a jövőben veszélyeztetné a gyerekek egészségét.

Azt a kérdést is feszegették, Nemény András polgármester tudott-e arról, hogy a területen illegális hulladék és építési törmelék található. A kérdéseket elküldtük a városvezetőnek, emellett Kovács Elődnek, a polgármester kabinetfőnökének is, mint a Szova NZrt. korábbi vezérigazgatójának is.

A város közleménye is megerősíti: építési hulladék borítja a területet

Úgy tűnik, kényes témába nyúlt az SZKKA vezetése, hiszen városvezetői válasz helyett péntek délután Kéner Balázs, a városháza kommunikációs vezetője küldte a szombathelyi önkormányzat közleményét. Azt teljes terjedelmében itt olvashatja el.

Pődör Zoltán a napokban megjelent közleménye abban a színben kívánja feltüntetni Nemény András polgármestert, mint aki szándékosan olyan szeméttel telített területet kínált volna fel az SZKKA-csarnok építéséhez, mely akár veszélyes hulladékot is tartalmazhat. Visszautasítjuk Pődör Zoltán vádaskodásait (...)

- írta az önkormányzat. Majd Lieb Roland Ferenc okleveles építész tervező 2024. január 29-én keltezett dokumentációjára hivatkozva közölték:

Az építési hely jelenleg egy befásult terület a növényzet alatt nagyjából 10 éve odahordott építési törmelék kupacok rejtőznek, ezért a felmérése, és a talajmechanikai fúrás készítése nagyjából lehetetlen.

Szeméthegy lehet az alapja a kézilabdacsarnoknak

Lapunknak egy neve elhallgatását kérő szemtanú arról beszélt: emlékezete szerint a 2000-es évek derekán több héten át teherautókkal hordták a Szova-területre az épületbontásból származó törmeléket. Emiatt fordultunk kérdésekkel a cég akkori vezérigazgatójához, hogy erről többet megtudhassunk. Választ egyelőre nem kaptunk, s az elmúlt 24 órában nem is cáfolta információinkat az akkori cégvezető. Ha többet megtudunk, közöljük.