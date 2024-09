Mint arról korábban írtunk: a közgyűlés a HVSE elnökségébe Kovács Elődöt, felügyelőbizottságába Czeglédy Csabát delegálhatja Nemény András javaslata alapján. Erről is szavazhat csütörtökön a szombathelyi közgyűlés.

A szombathelyi közgyűlés dönt Nemény András javaslatáról: a HVSE elnökségébe Kovács Előd, felügyelőbizottságába Czeglédy Csaba kerülhet

Fotó: VN-archív

A szombathelyi közgyűlés előtt a városi cégek első félévi beszámolói

A napirendi pontokban több beszámolót is találtunk: 20 millió 500 ezer forint plusz működési forrást és 10 millió forint fejlesztési támogatást hagyhatnak jóvá a Horváth Zoltán által irányított Agora Savaria NKft-nek. Korábban írtunk arról: milliókat költött az idei évben a cég a városi hetilap reklámozására, majd a Mindenki szombathelyi plakátkampány borzolta a kedélyeket.

Az Agora Savaria Kulturális NKft. milliókat fizetett a társasházi fal bérleti díjára és a kreatív költségekre az év elején. A cég működéséhez most plusz támogatást adhat a szombathelyi közgyűlés

Fotó: VN-archív

Szintén plusz forrásra van szüksége a Kovácsné Takács Klaudia által vezetett Savaria Városfejlesztési NKft.-nek: 30 millió forint kiegészítő önkormányzati működési támogatást kaphat a város költségvetéséből a cég.

A Szova NZrt. számára 400 millió forintos tagi kölcsönt hagyhatnak jóvá: a városi céget továbbra is fojtja a kötvényteher. A szombathelyi kormányablak épületét és a Welther Károly utcai irodaépületet is eladnák. A témával külön cikkben foglalkoztunk.

Ügyvezetőváltás is témát ad: közös megegyezéssel szeptember 30-ával szerződést bonthatnak a Vas Megyei Temetkezési Kft. jelenlegi ügyvezető igazgatójával, Jancsóné Sárdi Katalinnal, három havi távolléti díj megfizetése mellett. A baloldali többség várhatóan megszavazza Nemény András polgármester javaslatát. A közgyűlési anyagból az is kiderül: október 1-jétől határozatlan időtartamra ügyvezető igazgatónak Szabó Erikát választhatják meg, aki havi bruttó 850 ezer forintot kaphat cégvezetőként.

Beszámol a helyi közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó Blaguss Agora Hungary Kft. is csütörtökön a városházán

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor



Beszámolójában a Blaguss Agora Hungary Kft. összegzi a 2023-as évet: csaknem 1,9 millió kilométert tettek meg a helyi járatok a város útjain, az önkormányzat pedig összesen több, mint 1,4 milliárd forintot fizetett a cégnek.