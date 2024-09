A Fidesz-KDNP frakció önkormányzati képviselői közül Lendvai Ferenc, dr. Takátsné dr. Tenki Mária, dr. Kecskés László, Sátory Károly, dr. Melega Miklós, továbbá Kopcsándi József (ÉSZ) és Koczka Tibor (Pro Savaria) sem folytatja a képviselői munkát októbertől, mindannyian köszönetüknek adtak hangot, így a városháza köztisztviselőinek is köszönték az együttműködést.

A szombathelyi közgyűlésen beszámolt a Blaguss, határidő az SZKKA-nak

A felemelő pillanatok után számos döntést hoztak még a képviselők csütörtök délelőtt. A többi között jóváhagyták a Blaguss Agora Hungary Kft. 2023. évi beszámolóját, és elfogadták a város ez évi költségvetésének újabb módosítását.

Itt szavazta meg a baloldali közgyűlési többség: a szombathelyi közgyűlés által idén februárban közgyűlési határozatban meghatározott feltételeket amennyiben okóber 31-éig nem teljesíti az SZKKA, az önkormányzat a város költségvetésében biztosított támogatást nem fizeti ki a kézilabda klub és akadémia számára. Jóváhagyták azt is: az SZKKA csak úgy kap az önkormányzattól pénzügyi forrást a jövőben, ha a februári közgyűlési határozatban foglaltakat teljesíti. Eszerint a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémiánál, mint sportegyesületnél és a Szombathelyi Klub és Akadémia Sport Kft.-ben is felügyelőbizottság felállítását is szorgalmazza az önkormányzat. A cél feltehetően itt is az, mint a HVSE esetében, vagyis hogy a baloldali városvezetésnek teljes körű rálátása lehessen a sportszervezet gazdálkodására.

A Fidesz-KDNP frakció képviselői tartózkodtak e határozati javaslatok szavazásánál.