E két falu ma már Szentgotthárdhoz tartozik. Füzes két részből állt, a postaút melletti faluközpontból és a tőle északra fekvő szórvány házcsoportokból és magányos házakból. Hegyvidéknek nevezték, noha csak alacsony dombokról van szó. Gyakorlatilag hasonló volt a helyzet a jóval kisebb Jakabházán is. A fenti időszakban ezen a területen tizenöten haltak meg nem természetes halállal. Itt hangsúlyozni kell, civil személyekről van szó, az itt elesett katonákról nincs adat. A halál okaként az anyakönyv három dolgot jelöl meg: hét esetben öngyilkosság, (ön)akasztás, hat esetben baleset gránátrobbanásból és aknaszilánk-sérülésből eredően, három esetben pedig gyilkosság, lelövés.

Feltűnő az öngyilkosok igen magas száma, a Lang családból négyen akasztották fel magukat, az apa, az anya, valamint a 22 és 15 éves lányaik. Összehasonlításként: a Nemesmedvesen történtekről nagyon sokan írtak. Ott három civil halt meg ebben az időszakban a háború következtében. A viták, beszélgetések vissza-visszatérő témája, hogy mikor ért véget a második világháború Magyarországon. Akik foglalkoztak vele, azok többnyire hadtörténeti szempontból közelítettek az eseményekhez. A rendszerváltás környékén a kérdés sokak számára újdonság volt, s azt mondták, „hál’ istennek, most már szabad erről beszélni”. Félreértették a dolgot, előtte is beszéltek róla. 1950-ben politikai döntés született arról, hogy az utolsónak felszabadult település Nemesmedves lesz, a felszabadulás emléknapja pedig április 4.

Ugyanakkor már 1950-ben leírták azt is, hogy április 4. után Nemesmedves, Rábafüzes és néhány további község külterületén tovább folytak a harcok. Az oroszok április 1-jén Rábafüzesnek és Jakabházának csak a központját foglalták el. Arra vonatkozóan, hogy mikor került a kezükre a hegyvidék, eltérőek az adatok. Vannak kutatók, akik szerint április 11-én, mások szerint április 13-án, sőt talán annál is később. Ebben a másfél-két hetes időszakban az ott lakók a két tűz között magukra maradtak. Április 12. már kicsit nyugodtabb napnak számított, az április 1-je óta elhunytakat is akkor hozhatták be a faluba, írták be a halotti anyakönyvbe, s valószínűleg akkor is temették el őket. A csend nem állt be teljesen, a következő hetekben, hónapokban is voltak áldozatok. A hároméves Motzer Cecília testvérével és édesanyjával együtt április 10-én, az ötéves Sommer Terézia május 2-án halt meg. A halál oka mind a négy esetben gránátrobbanás. Június 5-én és 8-án ketten akna- és gránátrobbanás következtében haltak meg, egy 27 éves férfi pedig akkor akasztotta fel magát. Mi lehetett az öngyilkosságok konkrét oka? Nem tudjuk, de a félelemnek és a kilátástalanságnak biztosan volt benne szerepe. Az itt élők németek voltak, s már hónapok óta terjedt a hír, hogy az oroszok kíméletlenek, megerőszakolják a nőket, a férfiak pedig a jobbik esetben valamelyik szibériai munkatáborba kerülnek. Most ugorjunk kicsit vissza az időben.