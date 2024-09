Közgyűlés 52 perce

Illés Károly: A város vagyona el fog tűnni a Szova feneketlen kútjában

Nem csak a Fidesz-frakció, Czeglédy Csaba képviselő (független) is elégedetlen a Szova Nzrt. jelenlegi vezetésével. Az ÉSZ-frakció hagyta jóvá a cég első félévi beszámolóját és a 400 millió forintos önkormányzati tagi kölcsönt. Egyben hozzájárultak ahhoz is, hogy a vállalat értékesítse a szombathelyi kormányablak épületét, s azt az ingatlant is, ahol korábban idősotthon megvalósítását ígérték Nemény Andrásék.

Fotó: Unger Tamás

Mint arról korábban írtunk: nagy pácban van a Szova NZrt. A cég első féléves beszámolójából kiderült: 3,055 milliárd forint árbevétel mellett 9 millió forint üzemi és 18 millió forint adózás előtti veszteséget könyvelhetett el. A nonprofit zrt-t a több, mint 4,5 milliárd forintos kötvényteher fojtja, s újabb ingatlanértékesítésekkel kezelnék a helyzetet. Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) élesen bírálta a Szova NZrt. cégvezetését, és sötét jövőképet vázolt az önkormányzati tulajdonban álló cég számára

Fotó: Unger Tamás Illés Károly sötét jövőképet festett a Szova számára - Felháborító - röviden így értékelte az asztalra letett dokumentumok és javaslatok tartalmát Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP), aki a jelenlegi cégvezetés felelősségét is felvetette hozzászólásában. Látjuk, hogyan ég el a pénz a Szovában, azzal együtt, hogy folyamatosan nőnek a megbízásaik, ezzel együtt az árbevételük, s mégsem tudnak eredményesen gazdálkodni - összegzett Illés Károly, aki szerint a Szovában komoly átrendeződésekre lenne szükség. A frakcióvezető szerint a város vagyona el fog tűnni a Szova feneketlen kútjában. Ismét szorgalmazta: ha már a cégnél stratégiai igazgató dolgozik, legalább a következő közgyűlésre egy stratégiát tegyenek le az asztalra. Illés Károly és Melega Miklós képviselő is szóvá tette a Bejczy utcai kormányablak épületének tervezett eladását, hangsúlyozva: azt nem tudják támogatni. Illés Károly szerint így csak a városi vagyont kiárusítják, s a Szova feneketlen kútjába öntik a pénzt. Mi lesz a tervezett Welther Károly utcai idősotthonnal? Melega Miklós a Welther Károly utcában tervezett idősotthonról érdeklődött

Fotó: Unger Tamás Melega Miklós rámutatott arra is: a Welther Károly utca 4. szám alatti irodaházban az Éljen Szombathely Egyesület egyik kampányígérete szerint idősotthont alakítanának ki, arra a tervek is készen állnak. Azt később Czeglédy Csabától tudtuk meg: ő fúrta meg a tervet, miután a beruházás érintett volna egy Nádasdy utcai társasházat is, ahol legalább 40 önkormányzati bérlakás található, s azokat lakják. A projekt az önkormányzat szociális bérlakásgazdálkodásával nem lett volna összeegyeztethető - jelentette ki Czeglédy Csaba. A független önkormányzati képviselő egyébként szintén elégedetlen a Szova jelenlegi vezetésével. Példaként hozta: hiába szorgalmazta, oldja meg a cégvezetés a köztisztasági feladatokat végző munkavállalók belvárosi pihenési lehetőségét, ez nem történt meg. Így a dolgozóknak több mint háromnegyed órájába telik, hogy eljussanak a Jászai Mari utcai pihenőhelyükre, majd visszajussanak a munkavégzésük helyére. Felháborodásának adott hangot amiatt is, hogy a közelmúltban esőben dolgoztatták a köztisztasági munkavállalókat.

Nemény András láthatóan rövidre kívánta zárni a kérdést, s felajánlotta: a városházán is tölthetik pihenőidejüket, s igénybe vehetik a földszinti mosdóhelyiségeket a Szova köztisztasági dolgozói. Illés Károly szintén javaslattal élt: korábban a Szompark munkatársai számára a Paragvári utcában alakítottak ki pihenőhelyet. Nemény András kiállt a Szova vezérigazgatója mellett Nemény András polgármester kiállt a Szova vezérigazgatója mellett, emlékeztetve: Kovács Cecília a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola NKft. ügyvezetői feladatait is ellátja térítésmentesen, s ezzel minden hónapban 850 ezer forintot megspórol az önkormányzat. Szólt a munkavállalói bérek emelkedéséről, s arról is, hogy az osztrák bérszínvonallal kell versenyezniük, hogy szakembereket találjanak a céghez. Mindez pedig komoly költségterhet jelent a cég számára. Hosszan beszélt a hulladékgazdálkodás átalakításáról, amiben kötöttek voltak a lehetőségek a városi cég számára; ez is meghatározza a Szova bevételeit. Nem tréfa: eladhatják a kormányablak épületét Guruló forintok: a szombathelyi Bejczy utcai kormányablak értékesítéséről úgy tűnik, nem mondtak le

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor Dr. Károlyi Ákos jegyző még délelőtt ismertette a közgyűlés előtt: tavaly azért vonták vissza a Bejczy utca 1-3. szám alatti ingatlanra vonatkozó pályázati felhívást, mert annak értékesítésére nem volt szükség a Szova akkori pénzügyi helyzete miatt. Így eredménytelennek nyilvánította a városvezetés a pályázatot. Most más a helyzet: a cég likviditása és az újabb, januári kötvénytörlesztési kötelezettség miatt szükség van plusz forrásokra - derült ki a Szova-előterjesztésből. A polgármester szerint akár a kormány is megveheti a kormányablak épületét. Hozzátette: élő bérleti szerződése van a kormányhivatalnak az ingatlanra, s az akár meg is hosszabbítható. A kötvényteher kapcsán pedig kiemelte: a Szovának 2019 óta kell törlesztenie a kötvényt, előtte fizetési moratórium volt, s ezzel a helyzettel az előző városvezetésnek nem kellett szembenéznie.

A baloldali többség megszavazta Végül sem a Fidesz-frakció, sem pedig Czeglédy Csaba nem szavazta meg a Szova Nrt. első félévi beszámolóját. A baloldali többség jóváhagyásával ment át az a javaslat is, hogy az önkormányzat 400 millió forint tagi kölcsönt nyújt a cég számára. A tervezett Szova-ingatlanértékesítésekre szintén csak a baloldali képviselők mondtak igent szavazatukkal.

