Akárcsak a többi körmendi oktatási intézményben, a rendvédelmi technikumban is megkezdődött a 2024/25-ös tanév. Tavaly még Hollósi Gábor igazgató köszöntötte az elsősöket, ám mivel időközben ő nyugállományba vonult, Dremmel István ezredes vette át a feladatát. – Aki nem adja fel, akar, még ha kicsit nehezebben is megy neki, annak minden segítséget megadunk, hogy elképzelését megvalósítsa. Mindenkinek erőt és egészséget az új tanévhez – fogalmazott az intézmény első embere, ahol két osztályban 46 fő kezdi meg technikusi tanulmányait. Emellett természetesen folytatják a rendőrjárőrök képzését, valamint a szaktanfolyamokat és az egyéb szakirányú oktatásokat is. Dremmel István igazgató elmondása szerint lesz feladatuk bőven. A Körmendi Rendészeti Technikumban duális képzés is lesz, melynek keretében gyakorlati képzőhelyként funkcionálnak majd. Az erre jelentkező 651 fiatalból 200 nyert felvételt.