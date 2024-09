Ne mindig azt hajszoljuk, ami nincs. Értékeljük, ami megadatott. Figyeljünk tudatosan a dolgokra, akár csak apróságokra is, amelyekért hálásak lehetünk – ezt tanítja minden valamirevaló boldogságkalauz. S tételesen is sorolják: költözzön öröm a szívünkbe, amiért reggel felébredünk, a levegőért, ami része minden pillanatunknak, az egészségünkért, az emberekért, akik az életünk részei. A munkánkért, lábainkért (autónkért), amelyek elvittek dolgozni, a meleg ételért az asztalon, a múltban megélt tapasztalatokért és a természet csodáiért. Ezzel szemben gond nélkül elégedetlenkedünk – például múlt héten még a napsütés, ma az eső miatt. A szívünkben tartani a köszönet érzését pedig valljuk be, sokszor nyűgös és fárasztó. Jövő héten van a hála világnapja. Te miért vagy hálás?