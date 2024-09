Telefon-tilalom az iskolákban - Hogyan zajlik a vasi intézményekben? Szeptember elsejétől új szabályozás lépett életbe az iskolákban: a Magyar Közlönyben augusztus 8-án megjelent rendelet szerint a tanítási idő alatt tilos a mobiltelefonok és más okoseszközök használata az általános iskolákban és gimnáziumokban. A készülékeket az iskola által meghatározott elzárt helyen kell tárolni, és azokat a nap végén vagy a házirendben rögzített időpontban kapják vissza a diákok. Az eszközök átvételéről és tárolásáról a házirendben kijelölt személy gondoskodik. Oktatási céllal továbbra is lehet mobiltelefonokat használni, ehhez külön tanári vagy igazgatói engedélyre van szükség - jelentette ki a Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Telefon-tilalom az iskolákban - Hogyan zajlik a vasi intézményekben?

Forrás: Unger Tamás

Hogyan zajlik a telefonok begyűjtése?

A szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, Papp Tibor elmondta: náluk a diákoknak az iskolába érkezéskor az arra kijelölt, saját szekrényükbe kell elzárni a mobiltelefonjukat és távozáskor vehetik fel azokat. Szünetekben sem használhatják az okoseszközt, csak extrém esetekben, tanári engedéllyel.

Úgy fogalmazott, ez náluk korábban is így volt a hatodik évfolyamig. – Alsó tagozatban eddig sem támogattuk a mobiltelefonok behozatalát, nem is nagyon volt erre példa, a 6. évfolyamig korábban is így működött, most ezt kiterjesztettük egészen 12. évfolyamig – mondta el Papp Tibor.

A Reményik Sándor Általános Iskolát sem érinti túlzottan a rendelet, náluk is már korábban korlátozott volt az okostelefon használata. – A mi eddigi szabályozásunk majdnem megfelelt ennek az új törvénynek, tehát náluk nincs sok változás. Alapvetően a szabályunk, hogy a mobiltelefont az iskolába behozni tilos. Ez alól kivétel, ha a szülő nagyon alapos indokkal kérelmezi a főigazgatónál a behozatalt és engedélyt kap rá. Ilyen esetben le kell adnia reggel a telefont és az iskola végén adjuk vissza neki – fogalmazott az igazgató.