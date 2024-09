Ahogy arról reggel részletesen beszámoltunk, nem ígérkezik könnyűnek a pénteki nap időjárás szempontból, ugyanis két jelenség miatt is kiadták a figyelmeztetést Vas vármegyére, köztük az egyik másodfokú. A Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek korán is kezdődött a napja, mivel Bucsu és Bozsok között kidőlt egy fa az úttestre, ami teljesen elzárta a forgalom elől azt. Három vasi tűzoltóegység is vonult a helyszínre, hogy megoldja a problémát.