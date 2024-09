Érzelmileg jobban kötődnek a testvéreikhez, ezért figyelnünk kell arra, azok hogyan bánnak velük. Sármjuknak köszönhetően nagy túlélők. A kicsiség hátránya: gyámoltalanokká válhatnak, nem akarnak felnőni, kerülik a felelősségvállalást, a kihívásokat. Felnőttként általában elhanyagoltságra panaszkodnak. Olyan jellemzőkkel bírnak, mint az elsőszülöttek, csak náluk még dominánsabban vannak jelen ezek a személyiségjegyek. Erősen kötődnek a felnőttekhez és a felnőttvilághoz, koravének, kevésbé alkalmazkodók, önközpontúak, precízek. Az egykeség hátránya: nehezen élik bele magukat mások helyzetébe; a túlzott figyelem, amelyet egykeként kapnak vagy szorongóvá, vagy épp elkényeztetetté teszi őket. Vannak tényezők, amelyek a születési sorrend hatásait befolyásolhatják: egy középsőből is lehet domináns elsőszülött, vagy egy egyke is kerülhet más helyre a családban. Ezek a változók a korkülönbség (minimum öt év a testvérek között felülír mindent), a nemek jelenléte, az alkati különbségek, a halálesetek, az örökbefogadás, a mozaikcsaládi lét, az ikerség.

Ezek alapvetően felboríthatják a családi rendet és tompítják a születési sorrend személyiségjegyekre gyakorolt hatását. Azokat a személyiségjegyeket, amelyeket aztán egész életünkben cipelünk, és észrevétlenül is „felhasználunk” a saját gyermekeinkkel való kapcsolódásunkban. Jellemzően jobban szimpatizálunk azzal a gyermekünkkel, amelyik ugyanabban a születési sorrend pozícióban van, mint mi. Azonban a saját pozíciónkban használt mintáinkat is rá akarjuk átvetíteni, ami viszont nem vezet jóra. Hogy mit tehetünk a születési sorrend hatásainak tompításához, hogyan viszonyuljunk a gyermekeinkhez, a párunkhoz, milyen mintákat kerüljünk el mindenképpen, azt Andráska Zsófia a Női sikertréner FB-oldalon részletesen is elmondja.